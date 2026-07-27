Moda
Mango esquiva l’efecte de la detenció de Jonathan Andic i ven un 7% més en la primera meitat del 2026
La cadena confia a accelerar una mica més en la segona meitat d’any per arribar als 4.000 milions d’euros d’ingressos anuals que contempla el seu pla estratègic actual
Paula Clemente
Malgrat el seu turbulent final, Mango tanca el primer semestre del 2026 amb més vendes i més botigues obertes que fa un any. La cadena de moda fundada per Isak Andic i capitanejada des de ja abans de la seva mort per Toni Ruiz, va veure al maig com els Mossos d’Esquadra detenien el primogènit de l’empresari i vicepresident del consell d’administració de la cadena acusat de la mort del seu pare. Aquest es va apartar del seu càrrec dies després per centrar-se en la seva defensa –va dir–, avalat per la seva família i el consell d’administració de la companyia al complet –van dir els membres d’aquest òrgan–, però el cas ha fet tantes voltes i s’ha mediatitzat tant, que bé podria haver influït en l’esdevenir de la marca.
El primer balanç de l’any indica que no ha sigut així. Mango ha ingressat 1.852 milions d’euros entre gener i juny, cosa que suposa incrementar en un 7,2% les xifres del mateix període del 2025. El salt seria del 10,7% si les condicions de mercat i el preu de les diferents monedes del món hagués sigut exactament el mateix al de llavors.
De fet, la cara amarga d’aquestes xifres és que es tracta d’una taxa de creixement una mica menor a la que registraven l’any passat (del primer semestre del 2024 al primer semestre del 2025 van vendre un 12% més i un 14% a tipus de canvi constant) i, replicada tal com la xifra de facturació a la segona meitat d’any, implicaria quedar-se per sota dels 4.000 milions d’euros d’ingressos anuals que es van marcar com a meta fa tres anys.
En qualsevol cas, a la cadena impera l’optimisme. Primer perquè el percentatge d’increment de les vendes és més gran que la mitjana que viu el mercat, precisen a l’empresa, una cosa que atribueixen al «bon comportament del negoci» i a la «positiva acollida de les seves col·leccions» en totes les seves línies. Segon, perquè la fotografia d’aquesta primera meitat de l’any els reforça, segons el seu propi president i conseller delegat, Toni Ruiz, com a «referent internacional de la moda». Posen com a exemple haver arribat a un acord amb Hailey Bieber per fer-la ambaixadora de la campanya de l’estiu o haver llançat una col·lecció càpsula amb la sastreria britànica Richard James en la roba d’home i amb la nord-americana Eckhaus Latta en la de dona.
Inversió, estranger i ‘online’
«Afrontem la recta final del nostre Pla Estratègic 4E 2024-2026 amb la meta d’arribar als 4.000 milions de facturació al tancament d’aquest exercici», reafirma Ruiz, en un comunicat. «Els resultats del primer semestre reflecteixen una evolució positiva amb un creixement per sobre de la mitjana del mercat, i reforcen el nostre posicionament com a referent internacional en moda», prossegueix. «En un entorn d’alta complexitat, avancem gràcies a una proposta de valor diferencial, a la nostra aposta per l’expansió i al treball i compromís de tots els equips que formen part de Mango», remata.
En aquest període, l’empresa va invertir 90 milions d’euros a obrir noves botigues i reformar algunes de les existents, així com a les obres d’expansió de les seves oficines centrals a Palau-Solità i Plegamans (el Campus Mango). En total, Mango arriba a meitat d’any amb 2.960 punts de venda en 120 països.
Segons aquest primer balanç semestral, la companyia continua venent un 77% del producte fora d’Espanya, i França, Turquia, Alemanya i els Estats Units, per aquest ordre, són els països estrangers més importants en el seu balanç. D’altra banda, el canal ‘online’ ja representa pràcticament un terç de les vendes totals del grup, un que continua depenent en gran manera de la moda de dona, però que veu la d’home, infantil i juvenil créixer igualment, asseguren, per sobre del mercat. Mango Home, la seva aposta més recent, preveu acabar el 2026 amb 10 botigues obertes a Espanya.
- Mercè Barberà: 'Sempre he pensat que si la mare em va donar la vida, jo, de la meva no en podia fer una ximpleria, li devia el millor
- Nacho de la Calzada, advocat laboralista, alerta del truc que utilitzen les empreses per abaixar-te el sou sense que te n’adonis: 'Revisa la teva nòmina
- Els experts aconsellen entrenar la força: 'Aixecar peses augmenta la qualitat de vida en la tercera edat
- Els Mossos i la Guàrdia Civil detecten irregularitats en subvencions de la Generalitat a la productora Triacom
- El xurrogelat la innovació estiuenca de la Xurreria Olivé que trobareu a Llançà
- Jürgen Klopp firma com a nou seleccionador d’Alemanya i avisa: 'Si no deixeu en pau la meva família, me n’aniré
- Tere, última habitant d'un poble abandonat: «No em sento gens sola, aquí sempre hi ha...»
- La fiscalia demana set anys de presó per al germà de l’exconseller Felip Puig per un contracte irregular