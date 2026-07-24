Innovació, gestió hídrica i relleu generacional: les claus per garantir el futur del camp Murcià
La Regió consolida el seu lideratge internacional en tecnologia de reg i reutilització de l'aigua, mentre el Govern regional, els regants i les empreses uneixen esforços per «tornar a enamorar» els joves i reduir la burocràcia.
L'agricultura de la Regió de Múrcia ha convertit l'escassetat estructural d'aigua en un potent motor d'innovació i competitivitat internacional. Tanmateix, el principal repte del sector ja no consisteix únicament a produir més amb menys recursos, sinó a convèncer les noves generacions que el camp representa un projecte de vida modern, rendible i amb un ampli recorregut professional.
Aquesta va ser la conclusió central de la jornada Planeta Agro, una trobada impulsada per AgroBank, Prensa Ibérica i La Opinión de Murcia que va reunir responsables institucionals, investigadors, regants i empreses tecnològiques.
Durant l'obertura de l'acte, el conseller d'Aigua, Agricultura, Ramaderia i Pesca, Joaquín Buendía, va subratllar que la modernització del sector ha deixat de ser una aspiració per convertir-se en una realitat quotidiana. Actualment, el 87% de la superfície agrícola regional està modernitzada, fet que permet un control digital exhaustiu del reg, la fertilització i els tractaments fitosanitaris. Així mateix, va destacar el lideratge murcià en depuració i reutilització, amb un sistema que permet aprofitar prop del 98% de l'aigua tractada, reforçat recentment amb intel·ligència artificial.
El 87% de la superfície agrícola murciana ja està modernitzada i es reutilitza el 98% de l'aigua tractada, però el gran repte del sector és tornar a enamorar els joves per garantir el relleu generacional.
Per la seva banda, la directora territorial de CaixaBank a la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia, Olga García, va reivindicar el pes estratègic del sector agroalimentari en l'economia regional i va insistir en la necessitat de tornar a enamorar els joves transmetent la imatge real d'un sector tecnificat i rendible. «El més important han estat i seran les persones», va defensar, tot reafirmant el compromís d'AgroBank amb el finançament i la divulgació del coneixement.
UN PLA DE XOC PER AL RELLEU AL CAMP
Per abordar el problema de l'envelliment de la població dedicada a l'activitat agrària, Joaquín Buendía va anunciar que el Govern regional presentarà després de l'estiu un pla de relleu generacional elaborat conjuntament amb les organitzacions agràries i les cooperatives.
El pla inclourà ajudes directes a la inversió, suport financer i mesures d'acompanyament per facilitar la posada en marxa o la continuïtat de les explotacions. El conseller va instar a fugir de la imatge negativa i del patiment per projectar una activitat competitiva, alhora que va reclamar eliminar la incertesa sobre la disponibilitat d'aigua i reduir les càrregues administratives, factors que frenen la incorporació dels joves.
DEBAT: DE L'EFICIÈNCIA HÍDRICA A LA POSTCOLLITA
En la taula rodona Relleu generacional i noves tecnologies, el director de l'IMIDA, Andrés Martínez, va destacar que la pressió hídrica va obligar Múrcia a avançar-se dècades en tecnologia. Va explicar que l'agricultor adopta innovacions quan en constata un benefici tangible i va apostar per crear Living Labs o finques demostratives perquè els productors comprovin sobre el terreny el rendiment de la tecnologia.
Des de la perspectiva dels regants, el president de la Comunitat de Regants del Camp de Cartagena (CRCC), Manuel Martínez Madrid, va recordar el paper històric del transvasament Tajo-Segura en la transformació econòmica regional i va defensar que l'agricultura actual està en mans d'empresaris altament qualificats. Martínez va denunciar els terminis burocràtics excessius i la incertesa hídrica com els principals llasts de la planificació agrària.
Finalment, representants del teixit empresarial innovador com Alberto Fuentes (Biogreen Road) i Juanjo Caravaca (KeepCool) van destacar el prestigi internacional de la tecnologia murciana. Caravaca va posar el focus en el repte del malbaratament alimentari, que arriba al 30% de la producció mundial, i va remarcar la necessitat d'avançar en conservació i postcollita per no perdre l'aigua i els recursos invertits en el conreu.
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