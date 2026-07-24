Jubilació
Els experts urgeixen a planificar i a invertir a llarg termini per aturar la bretxa entre ingressos i despeses durant la jubilació
Per complementar la pensió pública és clau anticipar-se, diversificar les inversions i tenir en compte factors com la inflació i l’estil de vida de cada persona
Ferran Teixes, director de l’IEF: «Planificar la jubilació és un exercici de responsabilitat; el factor temps és importantíssim»
Amb una aportació de 50 euros mensuals, una persona de 30 anys pot atresorar un capital estimat de 72.900 euros als 67 anys
Aquests són els errors que cal evitar al planificar la jubilació
Jordi Grífol
Fa anys que les dinàmiques demogràfiques a Espanya, amb una caiguda significativa tant de la taxa de fecunditat com de la de mortalitat amb la prolongació de l’esperança de vida, modifiquen l’estructura poblacional. El 2025, segons l’INE, la població de més de 65 anys suposa el 20,72% de la població. El 2050, s’espera que aquest percentatge sigui del 30,3%, un envelliment accelerat de la població que tensa el sistema públic de pensions. Preparar-se econòmicament i planificar degudament la jubilació resulta, atès el context, més important que mai per tenir garantida l’autonomia i l’estabilitat una vegada arriba aquella etapa tan desitjada. A més, s’ha de tenir en compte que només el 27,15% de les empreses compta amb plans de jubilació per als seus treballadors i que per accedir al 100% de la pensió pública és necessari tenir 37 anys cotitzats.
Anticipar-se i buscar maneres de complementar la pensió pública quan arriba la jubilació és «un exercici de responsabilitat», assegura Ferran Teixes, director general de l’Institut d’Estudis Financers (IEF), que remarca la importància de començar al més aviat possible. «Quan parlem de finances personals, el factor temps és importantíssim. És molt millor començar molt jove estalviant molt poc cada mes que posar molts diners en molt pocs anys a causa de l’interès compost, que fa que petites aportacions durant molt temps acabin generant un volum suficient». Com abans es comença, menys esforç i més capacitat d’adaptació.
Anticipar-se i calcular l’horitzó temporal
El primer pas necessari per preparar la jubilació és calcular l’horitzó temporal de què disposa per estalviar. «No és el mateix començar als 30 anys que fer-ho als 50. Igual que passa quan un comença a anar al gimnàs, és important adquirir l’hàbit a poc a poc i mantenir la constància», exposa Laura Rodríguez, directora del canal Bancaseguros de VidaCaixa, que remarca que «hi ha una gran diferència entre disposar de 37 anys per estalviar a tan sols 17».
Tot i que sigui complicat, cal fer una estimació de quants anys s’estarà cobrant la pensió, és a dir, planificar i posar xifres al futur. Conèixer el teu nivell teòric de despesa i l’estil de vida desitjat una vegada jubilat et permet saber si amb la pensió serà suficient o no, i identificar així la bretxa d’ingressos. «Si entre el que cobraré de pensió i el que necessitaré gastaré cada any tinc un diferencial determinat, hauria de tenir estalviat aquest diferencial multiplicat pels anys que espero viure mentre cobri la pensió», exposa Teixes.
La taxa de substitució mitjana de les pensions a Espanya se situa entorn del 80%, una diferència que sol ampliar-se quan els ingressos són elevats. Les persones amb ingressos superiors a la pensió màxima, que es troba a prop dels 3.000 euros, «han d’analitzar especialment quins són els seus ingressos i despeses actuals, perquè és molt probable que en el futur existeixi una bretxa significativa entre els seus ingressos durant la vida laboral i la pensió pública que percebin».
Arribar als 50 sense haver planificat
Tot i que començar a planificar al més aviat possible és un dels factors més determinants, mai és tard per començar a fer-ho. Això sí, com més tard es comença, més esforços s’hauran de fer i més important resulta definir bé l’objectiu i el tipus de decisions que convé prendre. «Aquesta situació no és la millor, però cal pensar amb calma. S’ha de començar a estalviar de manera ordenada, tot i que sigui tard, sempre que la capacitat econòmica ho permeti. Mirar quins ingressos tenim, quines despeses fixes tenim, si tenim patrimoni acumulat, si tenim habitatge en propietat, si tenim deutes, etcètera. També cal analitzar quines inversions tenim i quin risc tenen», explica Teixes.
A certa edat i a curt termini, cal vigilar amb les inversions amb risc, adverteix el director general de l’Institut d’Estudis Financers. Arribats els 50 o 55 anys, apunta, també cal pensar en decisions no financeres. «Plantejar-te si has d’allargar o no la teva vida laboral amb fórmules com la jubilació activa, la jubilació parcial o altres opcions que, d’alguna manera, poden ajudar a aportar recursos per afrontar la jubilació amb més garanties i mantenir cert nivell de vida».
Planificar per transformar la incertesa en previsibilitat
Des de fa anys, la planificació ja no es basa en un únic producte, sinó que els experts recomanen diversificar actius, productes i objectius. «Hem d’aconseguir que les diferents inversions que tenim es vegin afectades de manera diferent pel que pugui anar passant en l’economia i en les finances. Ha de quedar una mica repartit, així evitem que si l’economia va en una direcció, tot caigui alhora o que tot depengui d’un únic comportament», explica Teixes.
- Tenir objectius clars
- Tenir en compte la inflació
- Incloure renda variable a llarg termini en les inversions
- Mantenir-se en el mercat
- Diversificar
- Adaptar l’estratègia al cicle vital
«Des de la nostra experiència, els productes amb una assignació d’actius àmpliament diversificada ajuden a mantenir una visió de llarg termini i a evitar decisions precipitades impulsades pels moviments del mercat», afirma Rodríguez.
Rodríguez defensa que «l’important és mantenir el pla: invertir amb sensatesa, fer-ho de manera sistemàtica, comptar amb acompanyament professional, diversificar i assumir que els mercats poden pujar i baixar». L’objectiu, afegeix, «no és perseguir rendibilitats extraordinàries, sinó construir una rendibilitat sostenible a llarg termini. Aquesta filosofia està molt present als denominats target date funds als Estats Units, productes dissenyats per a persones que tenen un objectiu concret i un horitzó temporal determinat».
Un dels errors que Rodríguez identifica és no invertir molt més en renda variable a llarg termini i estar preparat per afrontar els alts i baixos del mercat. «A llarg termini, amb la renda variable, històricament s’acaba guanyant. Esperem que continuï sent així. Si jo començo a invertir en renda variable amb 20 anys i arribo als 70, durant aquells 50 anys haurà passat de tot: pujades, baixades, etcètera. Però històricament el resultat final d’aquestes pujades i baixades ha sigut positiu», analitza Teixes, ja que a llarg termini, «el risc queda diluït», no així en terminis més curts de 10 o 5 anys.
Com triar el producte adequat
Triar el producte adequat depèn de les necessitats de cada persona, apunten els experts. «El que hem de buscar són productes que entenguem, que siguin transparents i que estiguin diversificats», aconsella Teixes. «També s’han de mirar els costos i revisar bé les condicions de les inversions i dels productes. I, a partir d’allà, adequar-ho una mica a la nostra capacitat d’acceptar risc i, sobretot, a l’horitzó temporal amb què estem treballant».
Per analitzar el producte que millor ens encaixa és important analitzar tres elements fonamentals: la liquiditat, la fiscalitat i la planificació i protecció financera.
Unit Linked
Els Unit Linked, fons d’assegurança diversificada, són uns productes financers que combinen una estratègia d’inversió diversificada amb una cobertura d’assegurança de vida risc. És el cas del producte Valor Futur 10 Unit Linked de VidaCaixa, que està dissenyat per a clients joves que desitgen planificar el seu estalvi per a la jubilació mitjançant aportacions periòdiques, amb la possibilitat de triar entre tres carteres d’inversió adaptades al perfil de cada persona. El producte inclou una cobertura per mort garantida durant els primers 10 anys o fins a complir els 66. Hi ha la possibilitat de rescatar els estalvis de manera total o parcial en qualsevol moment i sense penalitzacions.
Amb una aportació de 50 euros mensuals, una persona de 30 anys aconseguiria un capital estimat de 72.906 euros als 67 anys.
Més enfocat a clients a partir de 35 anys, VidaCaixa recomana MyBox Jubilació. Aquest producte ofereix la combinació dels avantatges de tres productes en un: la fiscalitat dels plans de pensions o EPSV, la liquiditat d’una assegurançaunit linkedi la protecció d’una assegurança de vida que cobreixi situacions d’invalidesa absoluta permanent o defunció. Aquest producte es caracteritza per afavorir les inversions en renda variable a llarg termini, mentre que els actius de renda fixa comencen a cobrar més importància a mesura que s’acosta la jubilació.
El capital objectiu per a la jubilació està protegit en cas d’invalidesa absoluta permanent o mort, mitjançant una assegurança de vida inclosa, que cobreix la diferència entre l’estalvi i el capital estimat objectiu per a la jubilació. En cas de ser autònom, MyBox Jubilació Autònoms compta amb un avantatge afegit: l’import límit d’aportació genèric de 1.500 euros al pla de pensions o EPSV s’incrementa fins als 5.750 euros anuals, i es pot optar així una reducció fiscal més gran.
Amb una aportació mínima de 107,26 euros mensuals, una persona de 45 anys tindria un capital estalviat de 46.379 euros als 67 anys. Amb una aportació recomanada de 203,70 euros mensuals, aconseguiria un capital estalviat de 88.120 euros.
Assegurança de vida
Les assegurances de vida permeten cobrir dos grans riscos, la mort prematura i la supervivència, entesa com la possibilitat de viure molts anys i necessitar prou recursos per mantenir el nivell de vida durant tota la jubilació.
Aquest tipus de productes, com MyBox Vidacare 10, combinen una assegurança de vida i de malaltia, i ofereixen protecció econòmica en cas d’invalidesa provocada per malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer o demència, el Parkinson o l’ELA. L’assegurança també ofereix cobertura de supervivència a la invalidesa, cobertura de supervivència als 90 anys i cobertura de mort.
Contractar Vidacare10 requereix una prima inicial de 5.000 euros i unes primes periòdiques d’uns 200 euros mensuals, invariables durant els 10 anys del període de pagament. El producte ofereix una protecció econòmica de fins a 60.000 euros bruts. En primer lloc, s’abona un capital inicial de 30.000 euros quan la persona assegurada es trobi en una situació d’invalidesa derivada de falta d’autonomia, com a conseqüència de patir una de les malalties neurodegeneratives previstes. En segon lloc, la persona assegurada rebrà un capital addicional de 30.000 euros bruts passats tres anys des de l’anterior prestació.
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