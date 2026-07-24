Jubilació
Canvis en la jubilació anticipada: serà possible a partir de 61 anys
La nova normativa de la Seguretat Social ampliarà els supòsits per accedir a la jubilació abans de l'edat ordinària, afectant especialment les jubilacions involuntàries
La reforma que prepara la Seguretat Social tornarà a modificar la jubilació anticipada a Espanya. L’objectiu és ampliar les situacions en què els treballadors es poden retirar abans de l’edat legal, de manera que, en alguns casos, ho podrien fer a partir dels 61 o 63 anys.
Actualment, hi ha dos tipus de jubilació anticipada: la voluntària i la involuntària. La voluntària, que és la més habitual, permet jubilar-se fins a dos anys abans. En canvi, la involuntària pot avançar la retirada fins a quatre anys, però només en situacions concretes, com ara un acomiadament col·lectiu, un ERO o el tancament de l’empresa.
Tot plegat s’emmarca dins el calendari d’augment progressiu de l’edat de jubilació. El 2026, l’edat ordinària se situa en 66 anys i 10 mesos, tot i que encara es manté l’opció de retirar-se als 65 anys si s’han cotitzat almenys 38 anys i 3 mesos. Aquest procés continuarà fins al 2027, quan l’edat legal quedarà fixada en els 67 anys.
En el cas de la jubilació anticipada voluntària, s’exigeix haver cotitzat almenys 35 anys i que dos d’aquests anys estiguin dins dels últims 15 anys de vida laboral. Això permet, a la pràctica, avançar la jubilació fins als 64 anys i 10 mesos el 2026, o fins i tot fins als 63 anys en els casos de carreres de cotització més llargues.
Acomiadaments, ERO, tancaments d’empresa o situacions de violència de gènere
La situació canvia en la jubilació als 61 anys, que només es permet en la modalitat involuntària i en casos molt concrets en què el treballador perd la feina per causes alienes a la seva voluntat, com acomiadaments, ERO, tancaments d’empresa o situacions de violència de gènere, sempre que, a més, hagi estat almenys sis mesos inscrit com a demandant d’ocupació.
En aquests supòsits també s’exigeix un mínim de 38 anys i 3 mesos cotitzats, tot i que l’accés anticipat té un cost important, ja que la pensió es redueix de manera permanent mitjançant coeficients reductors que ajusten la quantia en funció del temps avançat.
Aquestes retallades poden situar-se entre el 13% i el 21%, i fins i tot arribar fins al 30% en els casos amb carreres de cotització més curtes. El sistema penalitza més com més baix ha estat el temps treballat, amb l’objectiu de compensar el període més llarg de cobrament de la pensió de jubilació.
Via: Sport
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