Transport ferroviari
"Que el tren vagi tard és normal, però que passi a suprimit molesta": la resignació d'un usuari de l’R11 que vol arribar a Portbou
A primera hora molts han optat per l'alternativa de l'AVE, però a partir de mig matí la majoria es resignava al bus
Malestar entre els usuaris de l'R11, la línia de tren que va de Portbou a Barcelona, de les comarques gironines per la "poca informació" que asseguren han rebut en relació amb l'esvoranc a Montcada i Reixac que obliga a acabar el trajecte a Granollers i agafar un bus fins a Barcelona. De fet, la majoria no estaven al cas que hi havia la incidència i se sorprenien en saber que no podrien arribar amb tren a la capital catalana. Els qui anaven cap al nord també estaven "sorpresos i resignats" en veure que els combois arribaven tard o que alguns s'havien suprimit. L'alternativa de l'AVE s'ha notat especialment al matí, si bé han estat pocs els usuaris de Rodalies que l'han pogut agafar, perquè habitualment solen anar bastant plens. Renfe ha incorporat a mig matí Avants especials.
Alguns usuaris, fins i tot, s'han queixat que no els han informat d'aquesta qüestió quan han agafat el bitllet a la taquilla. És el cas de la Maria Teresa Ros que s'ha sorprès quan ha sabut que no arribaria al seu destí amb tren. "Anirem tard", es resignava.
Com ella, la majoria dels usuaris es queixaven de la poca informació que es donava. En Lluís Torrent i la Fina Sala anaven a Portbou. El problema per a ells és que depenen de l'arribada del tren que venia de Barcelona i que anava tard.
Torrent explica que primer les pantalles deien que anava amb demora, però de sobte ha canviat i figurava que s'havia suprimit el comboi. "Que vagi tard és normal, a això hi estem acostumats, però quan veus que canvia a suprimit molesta", diu.
Tant ell com la seva companya es queixen que no hi ha "cap informació" i que "ningú t'explica res". En aquest sentit, no sabien el motiu del retard i del problema a Montcada. "Qui ens ha d'explicar això", es pregunta Torrent.
Altres usuaris sí que sabien que haurien d'aturar-se a Granollers, tot i que no sabien el motiu. La Marta Clavería lamenta que tot plegat la farà "anar molt tard". "He sortit de Platja d'Aro amb bus fins a Girona i comptava agafar el tren fins a Barcelona, però ara em diuen que hauré de tornar a agafar un bus fins a Granollers. Ja no em sorprèn res", diu.
D'altres com la Camila Saavedra pateixen perquè anava a fer uns tràmits "de la nova feina" a la capital catalana. Reconeix que està preocupada perquè "si dura gaire el problema" pot suposar que hagi de donar explicacions cada vegada que arribi tard. "Això és molest", assenyala.
Però per l'estació de trens de Girona també hi havia turistes que pretenien arribar a Barcelona i que s'han trobat "descol·locats". És el cas d'en Mark i la seva família que han passat uns dies a Pals (Baix Empordà) i anaven a Barcelona a visitar la ciutat. "No tenim pressa, però no sabem res d'on és el lloc on hem de baixar (Granollers). Esperem que ens indiquin", assenyala.
AVE ple al matí
Com a alternativa, els passatgers que volguessin podien agafar l'AVE amb el mateix bitllet de Rodalies. A primera hora alguns ho han fet per no arribar tard a la feina, tot i que habitualment les places van bastant plenes. A mig matí, Renfe ha reforçat el servei amb tres Avants, un en sentit nord i dos en sentit sud per donar servei als qui ho necessitessin.
L'Orlando Javier, però, no l'ha pogut aprofitar, perquè ha vist que arribaria abans amb el transbord a Granollers. Ell treballa de nit a Girona i els retards li afecten al seu temps. "Jo vull arribar el més aviat possible", diu.
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