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Segona mà

Aquestes pel·lícules en cinta VHS poden donar-te fins a 3.600 euros

El preu d'aquestes relíquies depèn principalment de la seva raresa, el seu estat i la demanda

Reportatge sobre els últims col·leccionistes de VHS d'Espanya

Reportatge sobre els últims col·leccionistes de VHS d'Espanya / ZOWY VOETEN / EPC

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Oriol García Dot

Pot ser que tinguis a casa un petit tresor sense saber-ho. En contra del que semblava una tendència definitiva cap al digital, els formats físics de cinema com el VHS, el DVD o el Blu-ray estan vivint un inesperat ressorgiment.

Prova d'això és el creixement en plataformes de compravenda com Tradera, el mercat suec més gran d'articles de segona mà.

De fet, Tradera presumeix de tenir més de quatre milions d'articles usats a la venda; aproximadament 1.000 noves subhastes es publiquen cada hora i els articles canvien de mans cada tres segons a la plataforma.

Arriben a xifres sorprenents

Segons un article publicat a la seva pròpia pàgina web, l'empresa ha registrat un increment del 47% en aquest tipus d'articles en comparació amb fa dos anys. Actualment, es venen al voltant de mig milió de cintes l'any, cosa que equival a unes 1.200 pel·lícules diàries.

Algunes d'aquestes peces han assolit xifres sorprenents. De fet, un dels millors exemples és una còpia en VHS de la pel·lícula de terror El jorobado de la morgue, que va arribar a subhastar-se per 26.975 corones daneses, és a dir, més de 3.600 euros.

Segons el blog de l'empresa d'àudio i vídeo B&W, altres exemples molt destacables d'aquestes vendes són: una còpia en VHS de Nukie (1987), venuda per 80.600 dòlars (més de 70.445 euros); una cinta de l'edició Black Diamond de La Sireneta, venuda per més de 3.000 dòlars (una mica més de 2.600 euros); una cinta de primera edició sense obrir de Toy Story (1995), venuda per 1.200 dòlars (gairebé 1.050 euros); i un VHS de Bambi, venut per més de 2.000 dòlars (més de 1.745 euros).

Raresa, edicions limitades i embalatge original

Tanmateix, no totes les pel·lícules tenen aquest valor. El preu depèn principalment de la seva raresa. Les edicions limitades, aquelles que mai no van ser llançades en format digital o les que encara conserven el seu embalatge original, són les més cotitzades.

De fet, segons el blog, les cintes completament segellades, amb el seu embalatge original sense obrir, arriben a xifres molt més altes que aquelles usades. A més, elements com el plàstic original, les etiquetes intactes i les caràtules sense desgast són detalls que marquen la diferència a l'hora de vendre-les.

Categoria que més es ven

A més, tornant a l'article de Tradera, l'empresa evidencia que la categoria de pel·lícules que ven més quantitat de cintes al mercat és la de pel·lícules familiars, seguida de les d'acció, terror, comèdia i música. Mentre que l'anime encapçala la llista de preus mitjans més alts, seguit del terror i la ciència-ficció.

Sembla que aquest fenomen no respon únicament a la nostàlgia. Segons indica Sofia Hagelin, cap de premsa de Tradera, no a tothom li agrada el món digital: "Observem una clara reacció en contra del digital. Això va més enllà d'una simple tendència retro: es tracta d'un desig més ampli de propietat, presència i un consum més conscient".

CD, cintes de casset, DVD i Blu-ray

Aquest canvi no només està afectant el VHS, també ha impulsat altres formats que semblaven obsolets. Les vendes de CD de música han augmentat un 76% en només dos anys, mentre que les cintes de casset han crescut un 25%. A més, les vendes de DVD i Blu-ray han augmentat un 20% i un 27% respectivament el 2025.

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Per tant, aquests nous 'tresors' formen part d'una onada retro més àmplia en què dispositius com els walkman, els telèfons amb botons i les càmeres digitals compactes antigues també s'han tornat cada vegada més populars. Sembla que la gent busca més les coses antigues, encara que sigui només com a decoració o per al col·leccionisme.

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