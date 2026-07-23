Companyia gironina
Grup Cañigueral augmenta la facturació fins als 1.608 milions, però guanya un 21% menys
La companyia gironina provisiona 16,5 milions d'euros per l’impacte de la pesta porcina i els aranzels
Joel Lozano
Grup Cañigueral, que opera comercialment amb la marca Costa Brava Mediterranean Foods, va tancar el 2025 amb una facturació de 1.608,4 milions d’euros, un 6,6% més que els 1.508,6 milions de l’exercici anterior. El creixement de les vendes, però, no es va traslladar als guanys. El resultat consolidat de l’exercici es va situar en 39,1 milions, un 21,3% menys que els 49,7 milions del 2024.
Aquesta evolució també es reflecteix en altres indicadors del compte de resultats. El benefici abans d’impostos va baixar de 65,8 a 52,4 milions, prop d’un 20%, mentre que el resultat d’explotació va passar de 74,1 a 64,7 milions. L’EBITDA es va mantenir per sobre dels 100 milions, tot i retrocedir de 107,1 a 104,2 milions.
La companyia explica que els comptes del 2025 es van veure condicionats pels aranzels dels Estats Units sobre les importacions de productes europeus, l’evolució del canvi entre el dòlar i l’euro i, de manera especialment significativa, els efectes de la pesta porcina africana a partir de finals de novembre. El grup assenyala que aquesta situació va provocar una devaluació dels preus en la divisió ramadera.
Davant d’aquests riscos, Cañigueral va comptabilitzar provisions valoratives per un total de 16,5 milions d’euros. Es tracta de reserves comptables destinades a cobrir possibles impactes d’aquests factors, que van reduir l’EBITDA i el benefici abans d’impostos definitius del grup. La companyia adverteix que alguns dels elements que van marcar el tancament del 2025 continuen presents durant aquest 2026.
Més de 4.000 treballadors
El grup alimentari concentra a les comarques gironines el 70% de les 4.252 persones que treballen directament o indirectament per a les seves empreses. La major part de la seva activitat industrial gironina es reparteix entre municipis del Gironès, la Selva, la Garrotxa, el Pla de l’Estany i l’Alt Empordà.
La companyia disposa de 17 centres productius especialitzats, bona part dels quals estan ubicats a la demarcació. Hi té instal·lacions a Riudellots de la Selva, Vilamalla, Cassà de la Selva, Olot o les Preses, entre altres municipis.
D’on surten els 1.608 milions
La divisió de carn fresca i congelada continua sent la principal font d’ingressos i aporta el 40% de la facturació. Els productes elaborats, com les hamburgueses, els marinats, els empanats o les croquetes, en concentren el 31%, mentre que els embotits curats i el pernil serrà representen el 29% restant.
Durant el 2025, el grup va sacrificar 3,2 milions de porcs i 65.900 caps de bestiar boví. La incorporació d’Inga Food, societat de la qual controla el 33%, ha ampliat la divisió ramadera. Cañigueral gestiona actualment més de 900 granges pròpies o integrades i calcula que aquesta estructura li permet cobrir amb subministrament propi aproximadament la meitat de les seves necessitats de porcí.
El mercat estatal genera el 61% de la facturació, mentre que les exportacions n’aporten el 39%. Costa Brava Mediterranean Foods comercialitza els seus productes en més de 60 països, amb presència en mercats europeus com França, Itàlia, Alemanya, Polònia i Portugal, i en destinacions com els Estats Units, la Xina, el Japó o Mèxic.
Malgrat la reducció dels beneficis, la companyia va destinar 48 milions d’euros a inversions industrials durant el 2025. La xifra acumulada dels tres últims exercicis arriba als 117 milions. Els recursos s’han concentrat principalment en la renovació d’equips, l’augment de l’eficiència productiva i la reducció dels consums energètics i de recursos.
En paral·lel, el grup va tancar el pla de sostenibilitat aplicat entre el 2021 i el 2025. La companyia xifra en un 19% la reducció acumulada del consum d’aigua, en un 16% la de l’electricitat i en un 40% la del gas. També afirma que en aquest període ha reduït un 50% les emissions pròpies de l’activitat i les associades a l’energia consumida per cada tona de producte fabricat i que destina el 94% dels residus a reutilització, reciclatge o valorització.
El creixement internacional continuarà sent un dels eixos del grup. El febrer va adquirir el 10% de la mexicana Importadora Serrana, ara denominada Costa Brava Mediterranean Foods SA de CV, que disposa de dues plantes a Querétaro dedicades als productes curats. El pla de l’empresa preveu passar a controlar-ne la majoria del capital durant el 2027.
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Via: Diari de Girona
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