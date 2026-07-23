Macroeconomia
L’economia catalana resisteix a la crisi de l’Orient Mitjà
La Cambra millora les seves previsions de creixement al 2,5% i destaca la fortalesa de les exportacions no turístiques
Albert Martín
"Tal com va tot, i amb el barril de Brent a 100 dòlars". Són paraules de l’economista Joan Ramon Rovira, cap del gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures de la Cambra de Comerç, amb les quals ha posat en valor la nova previsió de creixement de l’entitat per a l’economia catalana aquest any. En efecte, l’organisme cameral ha millorat aquest dijous el seu càlcul per al 2026 i ha vaticinat que el PIB català pujarà un 2,5% interanual a finals d’any.
Rovira ha exposat en roda de premsa que la millora de previsions s’explica pel bon comportament de l’economia en el primer trimestre del 2026, així com per les bones previsions de la campanya turística i la solidesa de l’ocupació. L’optimisme també arriba al 2027, quan es millora la previsió a una pujada del PIB de l’1,8% (una dècima més). El revers negatiu és que per a aquest any es calcula que la inflació pujarà al 3,3%, un encariment del cost de vida estretament relacionat amb la guerra dels Estats Units i Israel a l’Iran.
La Cambra ha constatat que el pessimisme que van expressar les empreses en el primer trimestre respecte a aquest conflicte armat no s’han reflectit en la realitat econòmica catalana. Rovira, no obstant, ha advertit que si el conflicte s’arriba al seu impacte pot ser més gran sobre Catalunya a causa que els inventaris que tenien les empreses s’han anat esgotant.
Segons ha exposat Rovira, la demanda interna (el consum de les famílies) continuarà sent el principal motor de creixement de l’economia catalana. Per empènyer aquest component hi haurà l’ocupació, que continua millorant, les millores salarials i el bon comportament del turisme. La inversió també sumarà, tot i que ja acusa el final del desplegament dels fons europeus Next Generation.
L’economista responsable de l’informe ha volgut destacar la solidesa de l’exportació de serveis no turístics, que pesen ja més que els serveis turístics i arriben al 20% de les vendes a l’estranger a nivell espanyol. Les exportacions de béns no turístics estan conformades per subsectors com les telecomunicacions, la informàtica, la informació, la consultoria i els serveis tècnics.
Rovira ha celebrat que aquesta realitat reflecteix un canvi de model productiu que millora la productivitat de l’economia catalana, en la línia del que va explicar la Cambra el mes de juny passat. L’organisme veu ratificada la seva tesi que les activitats de més valor afegit han guanyat pes. Segons la Cambra, les activitats professionals tècniques i científiques i els serveis financers i d’assegurances han passat de representar l’11% de l’economia catalana a un 13,5% en l’última dècada.
Rovira ha respost al xoc d’interpretacions existent entre la Cambra i l’informe Fènix, fet públic per sis economistes el mes de juny passat i que manté una visió pessimista sobre la productivitat catalana. "No estem polemitzant, però el Fènix posa l’accent en el turisme i en l’exportació de béns, però no en els serveis no turístics, i això cal tenir-ho en compte".
Pel que fa a exportacions de béns catalans, l’automoció, es manté com el principal sector, amb especial presència a Europa, seguit d’alimentació i els productes químics i farmacèutics.
- Ja és oficial: la UE prohibirà als bars i restaurants donar sobres de plàstic amb sucre o salsa a partir de l’agost
- Mor Marta Espígol, cofundadora de Nautic Center i referent del sector nàutic a Roses
- Inspeccionen un pescador de Roses en alta mar i el denuncien per un error de pes: «Semblava que fóssim traficants»
- Rosalía entra en l’examen per obtenir la nacionalitat espanyola: «Una de les cantants espanyoles més famoses...»
- Detenen a Roses dos homes per guardar en un habitatge 1.590 productes destinats al 'top manta'
- Té 39 anys i viu sol en un poble abandonat que lluita per salvar-lo de l'oblit: 'El meu pare estimava molt aquesta terra
- Espectacular incendi en una nau del polígon de Vilamalla: els Bombers treballen perquè el foc no passi a les naus del costat
- Montse Virgili: 'Escriure m'ha servit per estimar d'on vinc i acceptar l'herència de les meves mares, àvies i totes aquestes dones que eren família d'alguna manera