Normativa
Entrarà en vigor: Desapareixen els sobres de quètxup, maionesa i sucre als bars i restaurants a partir de l’agost
Els locals s’hauran d’adaptar a la nova llei, i hauran de replantejar alternatives per equilibrar les exigències dels clients, la seguretat alimentària i els costos extres
MULTIMÈDIA | Els detalls legals eternitzen la guerra contra el plàstic d’un sol ús
La prohibició no es compleix: plàstics d’un sol ús vetats per Europa segueixen al mercat
Zoe Campos Corral
El món avança a peus de gegant. I ja sabem què es diu: per avançar cal deixar anar el passat i deixar-lo enrere.
Per aquesta raó, si el nostre futur ha d’estar basat en un model de desenvolupament sostenible centrat en la descarbonització,l’economia circular i la justícia ambiental, caldrà desfer-se dels elements que entorpeixen el nostre camí.
Adeu als de sempre
Un dia, els supermercats ja no tenienplats ni coberts de plàstic, lespalletes van començar a ser decartró i les caixes de poliestirè expandit –el famós porexpan– van desaparèixer.
Així que, era qüestió de temps que es busquessin noves normatives per combatre l ’ impacte dels residus plàstics que encara cohabiten amb nosaltres: ha arribat el moment de les monodosi.
El nou reglament de la UE
La Unió Europea va publicar el 19 de desembre del 2024, al seu Diari oficial, els terminis per suprimir certs formats d’un sol ús en establiments de cara al públic.
Així doncs, el Reglament (UE) 2025/40, del Parlament Europeu i del Consell sobre els envasos i residus d’envasos, dictamina que a partir del 12 d’agost del 2026 els sobres de plàstic, els envasos petits i els recipients monodosi – com el quètxup, l’oli, el sucre, la sal o la maionesa – hauran de desaparèixer de tots els restaurants, bars i cafeteries.
Però això no és tot, perquè els hotels també es veuran afectats per aquesta normativa, que ja no els permetrà oferir articles de cortesia als seus clients, com ampolles de minitxampús, locions i altres productes d’higiene.
Motius de la mesura
La desaparició dels envasos de plàstic d’un sol ús té l’ objectiu de fomentar l’ús de materials reutilitzables o compostables, però sempre oferint alternatives que no posin en risc la seguretat alimentària dels consumidors.
D’aquesta manera, els establiments han de replantejar les seves estratègies de treball per trobar un equilibri entre la llei, les exigències dels clients i els costos extra que els pugui suposar el canvi.
No obstant, es pot destacar que les restriccions també es veuen motivades per mesures relacionades amb la salut pública.
¿Quines alternatives tenen els hotelers?
L’alternativa principal per a les monodosi, de moment, són els dispensadors recarregables. A diferència dels sobres petits, aquests permeten reduir el desaprofitament, reforçar la imatge de compromís ambiental dels establiments i, per descomptat, controlar millor les quantitats.
El sector de l’hostaleria, per la seva banda, ja està provant alternatives, com els dispensadors certificats, envasos reutilitzables, materials compostables o l’entrega de condiments només sota petició. Si aquestes mesures són útils, llavors seran capaços de reduir residus, controlar el desaprofitament i vetllar per la seguretat alimentària dels seus clients.
D’altra banda, la Unió Europea recomana implementar els canvis al més aviat possible per tenir marge d’adaptació al nou sistema, que els suposarà un estalvi a mitjà termini.
En el cas que la normativa sigui incomplerta, els establiments s’enfrontaran a possibles sancions, tal com ha advertit l’organització política europea.
- Inspeccionen un pescador de Roses en alta mar i el denuncien per un error de pes: «Semblava que fóssim traficants»
- Té 39 anys i viu sol en un poble abandonat que lluita per salvar-lo de l'oblit: 'El meu pare estimava molt aquesta terra
- Espectacular incendi en una nau del polígon de Vilamalla: els Bombers treballen perquè el foc no passi a les naus del costat
- La històrica empresa de Figueres García de Pou obre nova etapa d'expansió amb una inversió de 12 milions
- Una dona declara que la terapeuta dels Andic li va encarregar una ruta per Collbató perquè Jonathan fes la seva 'teràpia de confrontació
- Detenen a Roses dos homes per guardar en un habitatge 1.590 productes destinats al 'top manta'
- Castelló d'Empúries posa en marxa l'estany artificial de la Vila com a 'porta d'entrada' als Aiguamolls
- Rosalía entra en l’examen per obtenir la nacionalitat espanyola: «Una de les cantants espanyoles més famoses...»