Empresa familiar
Una poma ecològica de l'Emporà, Biobosch Organics, és guardonada als Premis BBVA
L'empresa familiar també ha estat reconeguda pel seu model agrícola, basat en la sostenibilitat i les millores de l'entorn ambiental social
Redacció
Biobosch Organics, empresa familiar desenvolupa la seva activitat des de Marzà i Sant Pere Pescador., ha estat una de les guanyadores de la setena edició dels Premis BBVA als Millors Productors Sostenibles.
El jurat ha distingit, d'una banda, el seu producte principal: les pomes ecològiques. Es recullen a partir de setembre i es conserven per preservar-ne la frescor, el sabor, la textura i, especialment, el cruixent. La qualitat del producte ha estat reconeguda anteriorment amb guardons a la Poma Golden més crocant i la millor Poma Ecològica, en diverses ocasions.
D'altra banda, els guardons de BBVA també han servit per fer valdre el model agrícola d'aquesta empresa familiar, basat en la sostenibilitat i les millores de l'entorn ambiental social. Per exemple, Biobosch Organics ha instal·lat plafons solars, sistemes d'acumulació d'aigua i sondes de reg que permeten adaptar el consum hídric a les condicions de cada finca. L'empresa també utilitza equips de refrigeració amb líquids de baix impacte ambiental, envasos de cartó reciclable de proximitat i compost elaborat a partir de les restes vegetals.
Part d'una proposta gastronòmica
Els Premis BBVA als Millors Productors Sostenibles reconeixen cada any deu iniciatives de l'àmbit agroalimentari, des de l'agricultura i la ramaderia fins a la pesca, l'elaboració i la transformació d'aliments, que han integrat la sostenibilitat al model de negoci.
Com a part del reconeixement, els productes seleccionats protagonitzaran una proposta gastronòmica elaborada pels germans Roca i comptaran amb un pla de difusió nacional per ampliar la visibilitat dels projectes i apropar la feina a nous públics.
L'elecció dels guanyadors ha correspost a un jurat format per experts de BBVA, el Celler de Can Roca i el Centre Tecnològic BETA, que ha actuat com a oficina tècnica especialitzada.
Via: Diari de Girona
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