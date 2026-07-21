Motor
El Govern central reactiva el pla d’ajuts de fins a 4.500 euros per adquirir un cotxe elèctric
El Pla Auto + beneficiarà principalment les persones que vulguin comprar un vehicle no contaminant per menys de 35.000 euros i fabricat a Europa
Guillermo Calvo
El Govern central manté el peu a l’accelerador cap a un país més descarbonitzat. El Govern ha aprovat el Reial Decret que regula el nou Pla Auto+, un programa d’ajuts directes per a la compra de vehicles elèctrics i electrificats dotat amb fins a 400 milions d’euros. Les subvencions, que tindran caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2026, permetran que les persones que adquireixin un vehicle sostenible rebin fins a 4.500 euros d’ajut.
El programa s’adreça a particulars, treballadors autònoms, pimes i micropimes. En el cas de les persones físiques, només es podrà sol·licitar un ajut per vehicle, mentre que les empreses es podran beneficiar de subvencions per a un màxim de deu vehicles.
Després del Consell de Ministres, el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha explicat que les sol·licituds es podran tramitar a través d’una plataforma telemàtica, bé directament pels beneficiaris o bé mitjançant concessionaris i empreses de rènting o lísing financer.
Segons el dirigent socialista, l’objectiu del pla és impulsar la compra de vehicles «elèctrics, econòmics, europeus i espanyols», prioritzant els models 100 % elèctrics amb un preu inferior a 35.000 euros. Segons el seu parer, aquesta iniciativa contribuirà a accelerar la transformació del mercat i l’avenç de la mobilitat elèctrica.
El ministre també va destacar l’evolució positiva del mercat espanyol, on els vehicles electrificats van representar el 23 % de les matriculacions de l’últim mes. En el primer semestre de l’any, les vendes d’aquest tipus de vehicles van créixer un 39 %, fins a assolir les 154.271 unitats. Per la seva banda, el mercat de turismes electrificats va registrar un increment del 20,4 %, amb 29.791 matriculacions i una quota de mercat del 23,2 %.
Hereu ha reivindicat el compromís que té el Gobierno central amb la reindustrialització cap a un sector que deixa enrere la petjada de carboni i posa el focus en l’electrificació, sempre anteposant la transició energètica.
Fins a 4.500 euros per a vehicles elèctrics fabricats a Europa
El Pla Auto+ substitueix l’anterior programa Moves III i incorpora un nou criteri destinat a afavorir la producció europea i espanyola. En concret, fins a un 25 % de l’import de l’ajut dependrà que el vehicle hagi estat fabricat a Europa.
Els turismes amb etiqueta ambiental Zero —vehicles elèctrics i híbrids endollables— podran rebre un ajut de fins a 4.500 euros, sempre que el preu no superi els 35.000 euros —abans d’impostos i després d’aplicar els descomptes comercials— i que s’hagin fabricat a Europa.
Els ajuts també arribaran a furgonetes i vehicles comercials lleugers de fins a 3,5 tones, que podran optar a subvencions de fins a 5.000 euros, sense límit de preu.
A més, en tots dos casos, els concessionaris hauran d’aplicar un descompte addicional mínim de 1.000 euros sobre el preu de venda del vehicle.
La fórmula «EEE»: Elèctric, Econòmic i Europeu
El nou sistema d’incentius es basa en l’anomenada fórmula EEE (Elèctric, Econòmic i Europeu), mitjançant la qual l’import de l’ajut dependrà de tres criteris.
Per accedir a l’ajut màxim de 4.500 euros, el vehicle haurà de complir els requisits següents: ser un turisme 100% elèctric, condició que representa el 50% de l’ajut; tenir un preu inferior a 35.000 euros, fet que suposa un altre 25 % de la subvenció; haver estat muntat a Europa i disposar d’una bateria que s’hagi fabricat, almenys en part, en territori europeu, requisit que aporta el 25% restant.
En el cas dels híbrids endollables (PHEV) o d’autonomia estesa (REEV) amb etiqueta Zero, l’ajut màxim serà de 3.375 euros, sempre que també compleixin els requisits de preu i fabricació europea.
L’aprovació d’aquesta mesura, anunciada aquest dimarts, es produeix diversos mesos després que el sector reclamés l’activació oficial del Pla Auto+, presentat el desembre de 2025 i les bases del qual es van donar a conèixer el febrer passat. Tot i que els ajuts entraran en vigor un cop es publiquin al BOE, la indústria confia que el Govern ampliï els incentius per reforçar encara més la demanda.
El sector adverteix que la dotació inicial prevista, de 400 milions d’euros per a l’adquisició de vehicles electrificats —elèctrics i híbrids endollables—, podria resultar insuficient per cobrir tot l’exercici. Segons les seves estimacions, els fons es podrien esgotar entre els mesos de setembre i octubre.
Tot i que una part de la indústria exigeix més incentius al Govern central, Hereu ha assenyalat que la quantitat atorgada és suficient: «Acabem d’aprovar les bases reguladores amb una dotació de 400 milions. No tenim aquesta percepció que s’acabin i s’esgotin al setembre. Per tant, en aquest sentit, de moment creiem que amb 400 podrem afrontar bé l’any».
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