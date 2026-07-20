La Generalitat destina 3,5 milions d’euros a modernitzar les instal·lacions esportives de l’Alt Empordà
La inversió permetrà impulsar actuacions de millora en equipaments esportius municipals de tota la comarca en el marc del Pla de xoc per a la millora de la Xarxa Bàsica d’Instal·lacions Esportives de Catalunya 2025-2029
El Govern de la Generalitat destinarà 3,5 milions d’euros a la modernització d’instal·lacions esportives municipals de l’Alt Empordà durant el període 2025-2029. Aquesta inversió forma part del Pla de xoc per a la millora de la Xarxa Bàsica d’Instal·lacions Esportives de Catalunya, una iniciativa dotada amb 120 milions d’euros que té com a objectiu renovar equipaments esportius públics arreu del país i adaptar-los a les necessitats actuals dels municipis.
Els ajuts permetran executar actuacions de millora i renovació en instal·lacions esportives municipals repartides per tota la comarca, reforçant la qualitat dels equipaments que utilitzen diàriament milers de persones, tant per a la pràctica de l’esport de base com per a l’activitat federada, escolar i de lleure. El programa prioritza intervencions que contribueixin a incrementar la seguretat, l’accessibilitat, la funcionalitat, l’eficiència energètica i la sostenibilitat dels equipaments, molts dels quals acumulen dècades de servei i requereixen una actualització per donar resposta als nous requeriments tècnics i normatius.
Les actuacions previstes abasten una àmplia tipologia d’instal·lacions esportives. Entre les més habituals hi ha la renovació de paviments de pistes poliesportives i camps de futbol, la reforma de pavellons municipals, la modernització de piscines cobertes i descobertes, la substitució de cobertes, així com diverses actuacions destinades a millorar l’accessibilitat, la seguretat i l’eficiència dels equipaments.
Figueres renova el pavelló Rafael Mora
A la capital de la comarca, Figueres, les inversions permetran actuar sobre alguns dels equipaments esportius de més ús ciutadà. Entre les actuacions previstes destaquen les millores a les piscines municipals i la renovació del pavelló Rafael Mora, dues intervencions que contribuiran a modernitzar unes instal·lacions que concentren una part molt important de l’activitat esportiva del municipi.
Roses és un altre dels municipis que concentra una part rellevant de la inversió. En aquest cas, els ajuts permetran ampliar els espais esportius vinculats a la piscina municipal, renovar el paviment de la pista poliesportiva i substituir la impermeabilització de la coberta del pavelló municipal, actuacions orientades a millorar tant la funcionalitat com la conservació dels equipaments.
El Pla també arribarà a municipis com Castelló d'Empúries, L'Escala, Vilafant, la Jonquera o Llançà, on es duran a terme actuacions de modernització i millora dels equipaments esportius municipals adaptades a les necessitats de cada localitat. Així, durant aquest període 2025-2029, a Castelló d’Empúries es construiran nous vestidors al camp de futbol, mentre que a L’Escala es canviarà la gespa del camp de futbol municipal i a Vilafant es millorarà el tancament de la pista poliesportiva. Finalment, a La Jonquera es canviarà el paviment del pavelló municipal durant aquest període.
Una inversió que arriba a tots els municipis
La inversió arribarà igualment a nombrosos municipis de dimensions petites i mitjanes de l’Alt Empordà, on es duran a terme actuacions de renovació en camps de futbol, pistes poliesportives, frontons, piscines municipals i altres espais esportius de proximitat. Aquestes instal·lacions tenen un paper essencial en la vida quotidiana dels municipis, ja que són l’escenari de l’activitat esportiva local, dels clubs, de les escoles i de les entitats que promouen hàbits saludables i cohesió social.
La distribució dels ajuts s’ha realitzat atenent la dimensió dels municipis i les característiques dels projectes presentats. D’aquesta manera, els municipis amb més població poden abordar actuacions de més envergadura, mentre que els municipis més petits disposen dels recursos necessaris per intervenir en equipaments bàsics que resulten imprescindibles per mantenir una oferta esportiva de qualitat al conjunt del territori. L’objectiu és garantir que tots els municipis, independentment de la seva dimensió, puguin disposar d’instal·lacions segures, accessibles i adaptades a les necessitats actuals.
Promoure la salut, cohesió social i equilibri territorial
El Pla de xoc constitueix el primer desplegament d’una estratègia més àmplia impulsada pel Departament d’Esports per modernitzar la xarxa pública d’equipaments esportius de Catalunya. Aquesta estratègia es fonamenta en una diagnosi de l’estat de les instal·lacions, l’execució d’actuacions urgents mitjançant aquest programa d’ajuts i una planificació a llarg termini que permeti garantir la renovació progressiva dels equipaments esportius del país. Bona part de les instal·lacions actuals van ser construïdes entre les dècades dels anys vuitanta i dos mil i avui requereixen intervencions per adaptar-se als nous criteris d’eficiència energètica, sostenibilitat, digitalització i accessibilitat.
Amb aquesta inversió, el Govern reforça el paper de l’esport com un servei públic de proximitat i com una eina de salut, cohesió social i equilibri territorial. En el conjunt de Catalunya, el Pla de xoc mobilitzarà 120 milions d’euros fins al 2029 per accelerar la renovació de la Xarxa Bàsica d’Instal·lacions Esportives, facilitant que centenars de municipis puguin modernitzar equipaments que formen part del dia a dia de la ciutadania i garantir que continuïn oferint un servei de qualitat durant els pròxims anys.
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