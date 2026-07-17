Habitatge
Una sentència judicial confirma que un propietari no pot apujar el lloguer si no ho ha comunicat abans
La justícia estableix que l'actualització de la renda només es pot cobrar a partir del mes següent a la notificació i no amb efectes retroactius
Un propietari pot actualitzar el preu del lloguer d'acord amb l'IPC si el contracte ho preveu, però ha de comunicar prèviament l'increment al llogater. Així ho ha determinat l'Audiència Provincial de Madrid en el cas d'una inquilina a qui reclamaven quantitats corresponents a actualitzacions d'anys anteriors.
La resolució estableix que la nova renda només es pot exigir a partir del mes següent a la notificació. Per tant, l'increment no es pot aplicar durant el mateix mes en què es comunica ni tampoc reclamar amb caràcter retroactiu si les pujades anteriors no s'havien notificat correctament.
Un lloguer de 600 euros durant sis anys
El cas afecta una inquilina que pagava 600 euros mensuals de lloguer des de feia sis anys. Després d'un canvi de propietat, la nova titular de l'habitatge li va reclamar diverses quantitats corresponents a suposades actualitzacions acumulades de l'IPC.
La situació va arribar fins al punt que un jutjat va declarar resolt el contracte i es va iniciar una reclamació de desnonament per les quantitats pendents. L'Audiència Provincial de Madrid, però, va revocar la decisió i va deixar el desnonament sense efecte.
La nova propietària no va poder acreditar que les pujades del lloguer s'haguessin notificat prèviament. Sí que constava un avís enviat el març del 2024, però aquest indicava que l'actualització vinculada a l'IPC s'aplicaria el març del 2027. La comunicació no es va corregir i va quedar com l'única referència vàlida sobre el canvi de renda.
No es poden reclamar pujades que no s'han notificat
La sentència assenyala que un nou propietari pot reclamar deutes anteriors vinculats al contracte quan se subroga en la relació de lloguer. El que no pot fer és exigir al llogater actualitzacions de renda que mai no li van ser comunicades degudament.
La resolució no impedeix als propietaris actualitzar el lloguer ni reclamar quantitats pendents. Per fer-ho, però, han de respectar les condicions previstes en el contracte i notificar l'increment a l'inquilí, que només estarà obligat a pagar-lo des del mes següent a l'avís.
El cas evidencia que el fet que una pujada estigui prevista contractualment no permet aplicar-la automàticament. La comunicació prèvia de l'actualització és imprescindible per poder exigir la nova mensualitat i evitar que es reclamin imports retroactius no notificats.
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