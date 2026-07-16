'Delivery'
Uber presenta una oferta per comprar Delivery Hero per 13.700 milions d’euros
La multinacional d’origen nord-americà formalitza la seva intenció d’adquirir el grup alemany, però no licitaria per Glovo per evitar conflictes competencials
Gabriel Ubieto
Uber ha presentat aquest divendres una oferta formal per comprar Delivery Hero i convertir-se així en un dels grups de repartiment de menjar a domicili més importants de tot el món. La multinacional d’origen nord-americà ha llançat una proposta d’adquisició de 41,5 euros per acció, i s’ha valorat el conjunt de la companyia en uns 13.700 milions d’euros en termes ajustats, segons el comunicat fet públic aquest divendres.
L’ofensiva d’Uber no passaria per adquirir Glovo, propietat del grup alemany, per evitar així conflictes competencials. Segons l’oferta presentada, el fons SSW Partners es quedaria amb part de l’operativa en aquells països on la fusió pogués traduir-se en pràcticament un monopoli. Seria l’exemple d’Espanya, on entre els dos actors mouen més de la meitat del repartiment de menjar a domicili.
"Delivery Hero ha firmat un acord independent amb SSW Partners, una empresa d’inversió amb seu a Nova York que ha liderat inversions transfrontereres junt amb empreses globals. SSW adquirirà els negocis de Delivery Hero en un total de 14 mercats, especialment aquells en els quals Uber Eats i Delivery Hero ja competeixen", ha publicitat Uber en el seu comunicat d’aquest divendres.
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