Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Paneque EmpordàJosep FernándezCorredor mediterraniJunts Puigdemont
instagramlinkedin

'Delivery'

Uber presenta una oferta per comprar Delivery Hero per 13.700 milions d’euros

La multinacional d’origen nord-americà formalitza la seva intenció d’adquirir el grup alemany, però no licitaria per Glovo per evitar conflictes competencials

Un repartidor de Glovo.

Un repartidor de Glovo. / Jesús Hellín / Europa Press

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Gabriel Ubieto

Barcelona

Uber ha presentat aquest divendres una oferta formal per comprar Delivery Hero i convertir-se així en un dels grups de repartiment de menjar a domicili més importants de tot el món. La multinacional d’origen nord-americà ha llançat una proposta d’adquisició de 41,5 euros per acció, i s’ha valorat el conjunt de la companyia en uns 13.700 milions d’euros en termes ajustats, segons el comunicat fet públic aquest divendres.

L’ofensiva d’Uber no passaria per adquirir Glovo, propietat del grup alemany, per evitar així conflictes competencials. Segons l’oferta presentada, el fons SSW Partners es quedaria amb part de l’operativa en aquells països on la fusió pogués traduir-se en pràcticament un monopoli. Seria l’exemple d’Espanya, on entre els dos actors mouen més de la meitat del repartiment de menjar a domicili.

Notícies relacionades

"Delivery Hero ha firmat un acord independent amb SSW Partners, una empresa d’inversió amb seu a Nova York que ha liderat inversions transfrontereres junt amb empreses globals. SSW adquirirà els negocis de Delivery Hero en un total de 14 mercats, especialment aquells en els quals Uber Eats i Delivery Hero ja competeixen", ha publicitat Uber en el seu comunicat d’aquest divendres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Viu en un camió camperitzat de 12 metres quadrats ('amb garatge per a moto inclòs') i no paga hipoteca, aigua ni llum
  2. Un militar figuerenc va iniciar la Guerra Civil espanyola el 16 de juliol de 1936
  3. La princesa Elionor i la infanta Sofia visiten les ruïnes d'Empúries a l'Escala
  4. Pedro Porro, de recórrer la banda amb el Peralada a jugar la final del Mundial
  5. La Fira del Formatge de Lladó, present a la visita reial a Empúries
  6. Una cinquantena de persones tallen l'accés a les ruïnes d'Empúries per protestar contra la visita de la família reial
  7. La DGT multa amb 500 euros i retira fins a sis punts per fer aquest gest tan habitual (i perillós) a les carreteres aquest estiu
  8. Figueres està esdevenint una ciutat incòmoda i hostil, sobretot per a les persones grans

Illa exigeix l’aplicació immediata de l’amnistia després de l’aval europeu: "És d’obligat compliment, ja no hi ha cap obstacle"

Illa exigeix l’aplicació immediata de l’amnistia després de l’aval europeu: "És d’obligat compliment, ja no hi ha cap obstacle"

Uber presenta una oferta per comprar Delivery Hero per 13.700 milions d’euros

Uber presenta una oferta per comprar Delivery Hero per 13.700 milions d’euros

Què passarà ara amb Carles Puigdemont? Quan tornarà? Els escenaris que s'obren després de l'aval del TJUE a la llei d'amnistia

Què passarà ara amb Carles Puigdemont? Quan tornarà? Els escenaris que s'obren després de l'aval del TJUE a la llei d'amnistia

Empuriabrava s'estrena com a seu del Drone Show Festival durant les Festes del Carme

Empuriabrava s'estrena com a seu del Drone Show Festival durant les Festes del Carme

Programació de cinemes del 17 al 23 de juliol a l'Alt Empordà

Programació de cinemes del 17 al 23 de juliol a l'Alt Empordà

La justícia europea avala la llei d'amnistia i obre la porta al retorn de Puigdemont

La justícia europea avala la llei d'amnistia i obre la porta al retorn de Puigdemont

El pare de Lamine Yamal trenca el seu silenci i aclareix la seva sonada absència en el Mundial: "Portaré problemes"

El pare de Lamine Yamal trenca el seu silenci i aclareix la seva sonada absència en el Mundial: "Portaré problemes"

Té 39 anys i viu sol en un poble abandonat que lluita per salvar-lo de l'oblit: "El meu pare estimava molt aquesta terra"

Té 39 anys i viu sol en un poble abandonat que lluita per salvar-lo de l'oblit: "El meu pare estimava molt aquesta terra"
Tracking Pixel Contents