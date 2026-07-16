Pensions
Alguns pensionistes que continuen treballant podrien cobrar més pel complement per fills
El tribunal estableix que el percentatge s'ha d'aplicar sobre la pensió inicial completa abans de reduir-la per la jubilació activa
El Tribunal Suprem ha corregit el criteri aplicat per la Seguretat Social en el càlcul del complement per fills dels pensionistes que continuen treballant. La sentència determina que aquesta quantitat no es pot reduir pel fet que el jubilat només cobri una part de la pensió a causa de la jubilació activa.
El tribunal estableix que el complement s'ha de calcular sobre la quantia inicial completa de la pensió reconeguda. Només després d'haver fet aquesta operació es pot aplicar la reducció corresponent pel fet de continuar treballant.
Un complement que passa de 34,27 a 68,53 euros
La resolució deriva del cas d'un treballador autònom que tenia reconeguda una pensió de 1.370,62 euros mensuals. Com que estava acollit a la jubilació activa, només en percebia el 50%, és a dir, 685,31 euros al mes.
La Seguretat Social va calcular el complement per fills sobre aquests 685,31 euros, en lloc de fer-ho sobre l'import complet de la pensió. Amb el criteri fixat pel Suprem, el complement del 5% passa dels 34,27 euros calculats inicialment als 68,53 euros mensuals.
La sentència deixa clar que el criteri no depèn de si la pensió és més alta o més baixa. El percentatge corresponent s'ha d'aplicar sempre sobre l'import inicial reconegut, abans d'efectuar qualsevol reducció derivada de la jubilació activa.
El procediment també manté una indemnització de 1.800 euros per danys i perjudicis. Aquesta compensació, però, està vinculada a les circumstàncies concretes del cas i, per tant, no està garantida en altres reclamacions.
Quins pensionistes podrien reclamar?
La resolució afecta el complement de maternitat per aportació demogràfica, aplicable a les pensions reconegudes entre l'1 de gener del 2016 i el 3 de febrer del 2021. No s'ha de confondre amb el complement destinat a reduir la bretxa de gènere.
Els jubilats d'aquest període que compleixin els requisits, estiguin acollits a la jubilació activa i hagin rebut el complement calculat sobre la pensió reduïda podrien demanar una revisió del seu expedient i reclamar les possibles diferències pendents.
La jubilació activa impedeix cobrar íntegrament la pensió, però la sentència confirma que la Seguretat Social no pot utilitzar aquesta quantia reduïda com a base per calcular el complement per fills.
La decisió no comporta una revisió automàtica de tots els expedients. Sí que fixa, però, un precedent rellevant perquè les persones afectades puguin reclamar les quantitats que haurien deixat de cobrar a causa d'un càlcul incorrecte.
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