Economia
La llum i el gas s'apugen un 8% a les comarques gironines al juny coincidint amb la fi de la rebaixa temporal de l'IVA
Els preus s'incrementen sis dècimes a la demarcació i la inflació interanual se situa al 3,3%
Xavier Pi
Els preus del paquet format per l'electricitat, el gas i els combustibles s'han apujat un 7,9% a les comarques gironines durant el juny. Al darrere d'aquest increment hi ha una causa directa: la fi de la rebaixa temporal de l'IVA, que s'ha tornat a situat al 21%, i que ha fet augmentar les factures dels dos subministraments bàsics (perquè els carburants, per contra, s'han moderat). A la demarcació, l'Índex de Preus al Consum (IPC) tanca el juny amb un increment de sis dècimes i la inflació interanual davalla lleugerament fins al 3,3% (el mateix nivell que a l'abril). L'arribada de l'estiu continua deixant-se notar, perquè allotjaments i paquets turístics s'han encarit un 7 i un 7,9%. Per contra, el transport s'ha abaratit un 1,3%.
Després de tancar el maig amb un repunt del 0,2%, l'Índex de Preus al Consum (IPC) també acaba el juny a l'alça. En part, perquè l'arribada de la temporada alta i el turisme es deixa notar. Però també perquè la fi de la rebaixa temporal de l'IVA al 10%, i que s'aplicava des del març, ha tingut un impacte directe en els preus de la llum i el gas.
Segons recullen les dades que periòdicament fa públiques l'Institut Nacional d'Estadística (INE), durant el darrer mes a la demarcació els preus s'han encarit sis dècimes de mitjana (+0,6%). I com ja és habitual, al darrere d'aquest percentatge hi ha dues realitats. Per una banda, aquells serveis o productes que s'apugen -al juny, la gran majoria- i per l'altra, aquells que davallen.
Entrant en detall, durant el juny l'alça més destacada és la que registra el paquet format per l'electricitat, el gas i els carburants. Aquí els preus s'han apujat un 7,9% arrossegats per l'acabament de la rebaixa de l'IVA en els dos subministraments bàsics. Perquè en el cas dels combustibles, de fet, l'atenuació de preus ha contribuït a moderar la inflació d'aquest grup.
Ara, obrir l'interruptor de la llum, endollar aparells a casa o escalfar l'aigua surt un 8,9% més car en comparació amb l'any passat.
En paral·lel, l'arribada de l'estiu també es trasllada directament amb els preus d'aquells serveis vinculats al turisme. Perquè durant el juny els allotjaments (hotels, càmpings, apartaments...) s'han encarit un 7% i els paquets turístics, al seu torn, ho han fet en un 7,9%.
A l'altra banda de la balança s'hi situen el lloguer de vehicles i el transport. Al juny, els seus preus han baixat un 2,7% i un 1,3% (també, relacionat amb la moderació dels combustibles). En paral·lel, tot i que amb menys intensitat, a les comarques gironines també s'han abaratit lleugerament els productes de jardineria i mascotes (-1%), els medicaments i productes sanitaris (-0,1%) i els mobles i articles de la llar (-0,1%).
Pel que fa a la cistella del dia a dia, durant el darrer mes els aliments s'han mantingut invariables. Sí que han baixat, però, els preus dels refrescos i begudes no alcohòliques (-0,8%). Ara, anar al supermercat i omplir la nevera per passar la setmana és un 0,6% més car en comparació amb el juny del 2025.
L'interanual, al 3,3%
Aquest juny, a les comarques gironines, la taxa de l'IPC interanual es modera lleugerament i davalla dues dècimes, fins a situar-se al 3,3%. És precisament el mateix valor amb què va tancar a l'abril.
Mirant enrere en el calendari, però, l'IPC interanual no ha baixat del 3% des del març (quan va incrementar-se més d'un punt, perquè al febrer havia tancat al 2,1%). I la situació actual contrasta amb la que es va viure durant tot l'any 2025, perquè durant els dotze mesos de l'any la inflació sempre va mantenir-se per sota del 3%.
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