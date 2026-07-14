Pesca
Els pescadors de sonso gironins deixen de feinejar sis mesos abans del previst i alerten que l'espècie s'està acabant
El sector demana que es busquin les causes i sospiten de la depuració d'aigües que eliminen els nutrients del mar
Gerard Vilà
Els pescadors de sonso de les comarques gironines han deixat de feinejar sis mesos abans del previst perquè amb prou feines queda espècie per capturar. El problema no és d'ara, sinó que ja fa uns anys que des del sector veuen com han de reduir el temps de captura, i això fa que no puguin treballar bona part de la temporada, que acaba al desembre. De fet, els pescadors de sonso hauran treballat uns dos mesos i mig dels nou que tenen permís per fer-ho. En aquest sentit, alerten que el sonso s'està acabant i recorden que és una espècie que es pesca essencialment a la Costa Brava. Des del sector demanen a la taula de cogestió, de la qual forma part el Govern, que n'investigui les causes i sospiten de les depuradores que eliminen els nutrients de l'aigua.
Les 26 barques que es dediquen a pescar sonso a Catalunya han deixat de fer-ho, tot i que encara tenien mig any per continuar feinejant. Són barques que treballen a la Costa Brava i també en punts del litoral de Barcelona. I és que només a Catalunya es pot pescar sonso, perquè té un pla de gestió específic, però el problema és que l'espècie s'està acabant, "com passa també amb d'altres com la petxina".
"Fa uns anys arribava a port i, quan veia tant de sonso, em venien ganes de tornar-lo al mar. Pensa que molts restaurants el regalaven i el posaven per picar als clients". Són paraules de Toni Navarro, un pescador de Blanes "de tota la vida de sonso", que ara no entén com es pot estar venent a 70 euros el quilo. El preu és tan alt perquè, si no fos així, no podrien "subsistir". I és que des de fa uns anys la quantitat de sonso que hi ha a la Costa Brava ha anat caient fins al punt de patir per si s'acaba definitivament.
El problema, diu Navarro, és que el sonso no es regenera i no segueix el cicle que havia tingut tota la vida. Un cicle en el qual els sonsos naixien al març o l'abril, els pescadors capturaven els grossos fins al mes de desembre i després feien la veda. Quan s'hi tornaven a posar al cap de tres mesos, pescaven els que havien nascut l'any anterior, perquè ja eren grans.
Però la situació, segons expliquen des del sector, "ha canviat els darrers anys". "Ara, quan arriben a una mida determinada, desapareixen. Hi ha gent que diu que marxen a un altre lloc, però creiem que es moren. I és perquè hi ha un problema mediambiental", explica Navarro.
Precisament això és el que les barques sonseres volen que s'investigui per part del comitè de cogestió, on hi ha pescadors, la Generalitat, associacions mediambientals i experts de reconegut prestigi.
En aquest sentit, el president del comitè de cogestió de la sonsera, Javier Pulido, assenyala que les seves sospites tenen a veure amb les depuradores. Pulido lamenta que no hi hagi cap informe d'impacte ambiental amb relació a aquestes instal·lacions. "Hem de saber quin és l'impacte de les aigües residuals i com arriben al mar. Com que no hi ha cap estudi, no podem afirmar res. El que sí que veiem és que alguna cosa està passant".
L'impacte de les boies
Pulido també assenyala que una de les conseqüències que hi hagi poc sonso per pescar és que el poc que queda es desplaça a prop de la costa. Això fa que entri a la zona de boies que, per seguretat, es col·loquen quan arriba la temporada turística. Com que els pescadors no poden entrar en aquesta zona, es troben que no poden capturar "els quatre que queden".
Tot plegat ha portat els pescadors a proposar al comitè de cogestió acabar la temporada de pesca sis mesos abans del previst. Van plegar al juny, quan poden pescar fins al mes de desembre. Però, a més, només han feinejat una part dels mesos d'abril i maig i, per tant, amb prou feines han treballat dos mesos i mig dels nou pels quals tenen permís.
Iris Triola també és pescadora de sonso i lamenta la situació, que fa que moltes barques hagin de plegar. Ella també demana un estudi per saber per què ara les barques arriben amb quinze quilos de sonso quan anteriorment ho feien amb centenars.
Triola, però, deixa clar que no s'ha deixat de feinejar per sobrepesca, sinó "tot el contrari". En aquest sentit, assenyala que han estat els mateixos pescadors els qui, per pròpia voluntat, han demanat al comitè deixar de treballar per intentar recuperar el sonso.
Per això, des del sector demanen que "es faci alguna cosa" i que s'investiguin les causes del poc sonso que queda a la Costa Brava. També recorden que es tracta d'una espècie que, malgrat que n'hi ha en altres llocs, per normativa només es pot pescar al litoral català.
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