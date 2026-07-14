Empresa
Royalverd, l’empresa gironina que ha instal·lat gespa en tres Mundials i ja mira cap a la cita del 2030
La firma garrotxina factura 52 milions d’euros, ocupa prop de 280 persones iha fet de l’enginyeria de camps esportius el motor del seu creixement
Joel Lozano
La gespa també juga el Mundial i, gràcies a la presència de Royalverd, ho fa amb accent gironí. L’empresa garrotxina, especialitzada en la construcció i manteniment de camps de futbol d’alt rendiment, ha convertit l’Estadi Banorte de Ciutat de Mèxic, més conegut com l’estadi Azteca, en l’últim aparador d’un negoci nascut a la Garrotxa i cada vegada més present en els grans escenaris del futbol internacional. No és una estrena puntual. La companyia ha instal·lat gespa en tres Mundials i ja treballa amb la mirada posada en la cita del 2030, que tindrà Espanya, Portugal i el Marroc com a principals amfitrions.
Al darrere hi ha una empresa que factura 52 milions d’euros a escala global, dels quals uns 23 milions corresponen a l’activitat a Espanya, i que dona feina a prop de 280 treballadors entre els diferents països on opera. A l’Estat, la plantilla se situa al voltant dels 200 treballadors. La firma manté la seu a la Garrotxa, a les Preses, però també és present a Mèxic, el Marroc, el Perú, Panamà o Andorra.
Royalverd forma part del Grup Morera, una empresa familiar que va començar en el món de les llavors i l'agricultura el 1955. La gespa va arribar després, primer amb la venda de rotllos i més endavant amb una especialització que ha acabat marcant el perfil actual de la companyia. El 2003, el grup va detectar que el futbol obria un mercat propi i més exigent. "Royalverd ja va néixer per dedicar-se a camps de futbol", explica Eduard Rovira, director general de l’empresa. "No hem fet mai jardineria pública ni privada. Sempre hem treballat i innovat per als camps de futbol", afegeix.
A Espanya, la companyia treballa de manera recurrent amb aproximadament la meitat dels equips professionals. Aquesta passada temporada va tenir contractes amb 10 dels 20 clubs de Primera Divisió, entre els quals hi figuraven el Girona, l’Atlètic de Madrid, l’Espanyol, el Getafe o el Betis.
L'aparador del Mundial
El Mundial del Canadà, Mèxic i els Estats Units és el tercer en què Royalverd ha intervingut. A Brasil 2014, de la mà d’una empresa local, va participar en la gespa de vuit dels dotze estadis, inclòs el Maracanà. A Qatar 2022 va col·laborar en la col·locació de quatre superfícies. I ara, a Mèxic, ha treballat a l’Estadi Banorte i en camps d’entrenament vinculats a la competició, com els de l’América, Tigres i Pachuca.
La diferència és que ara l’empresa ja no actua només com a suport tècnic, sinó amb estructura pròpia al país. Per afrontar aquesta etapa mexicana, Royalverd ha invertit més de 600.000 euros en maquinària, tecnologia i equip local. També ha creat un viver de més de 20.000 metres quadrats de gespa natural d’alt rendiment. El projecte del Banorte ha inclòs una base de sorres de sílice adaptada a l’estadi, un drenatge forçat d’alta capacitat i una tecnologia híbrida reforçada amb fibres de polietilè cosides a 18 centímetres de profunditat.
Innovació al sector
El negoci, per tant, va molt més enllà de plantar o col·locar gespa. "El més difícil no és tenir la gespa verda, el més difícil és que el de sota funcioni", afirma Rovira. Es refereix a tot allò que l’espectador no veu, però que condiciona el rendiment d’un camp: el drenatge, la infiltració de l’aigua, la sorra, la resistència del terreny, l’ombra dels estadis o l’adaptació de la varietat de gespa a cada clima.
Aquesta part tècnica és una de les línies que la companyia vol reforçar. Des del centre d’innovació de la Vall d’en Bas, l’empresa treballa en sensors, manteniment digitalitzat, intel·ligència artificial, drenatge i solucions per reduir el consum d’aigua. "No anem pels camps de tot el món només per segar la gespa, com podria fer qualsevol. Des dels inicis, Royalverd és enginyeria de la gespa", exposa Jordi Morera, director internacional de Royalverd.
El Mundial del 2030
El Marroc és un dels mercats que més expliquen el futur immediat de la companyia. Royalverd hi construeix una mitjana d’uns deu camps anuals i ja treballa en estadis com el Grand Stade de Tanger o l’Estadi Mohammed V de Casablanca. La mirada al 2030 és lògica. El Mundial tindrà tres dels seus principals països organitzadors, Espanya, Portugal i el Marroc, en l’àrea natural d’expansió de l’empresa. "L'objectiu prioritari és ser líders a Espanya, Marroc i Portugal d’aquí a quatre anys", apunta Rovira.
La cursa, però, ja ha començat. L’empresa assegura que amb alguns clients que ja saben que seran seu mundialista ha començat a prescriure quins requeriments haurà de complir un estadi per acollir partits de la competició. Al Marroc, per exemple, ja s’han incorporat sistemes de drenatge forçat pensats per complir els criteris de FIFA. A Espanya, el procés encara s’està definint, però l’empresa preveu que els pròxims mesos s’intensifiquin els contactes i les necessitats tècniques dels estadis.
Royalverd també estudia altres mercats, com l’Aràbia Saudita, designada seu del Mundial 2034, Europa de l’Est, Dinamarca i diversos països d’Amèrica Llatina. El repte no és només obrir mercats, sinó mantenir el control tècnic en obres que demanen precisió i seguiment constant. "No ens volem despistar d’Espanya", matisa Rovira. La prioritat, diu, és mantenir la credibilitat al mercat estatal i consolidar unes filials internacionals que encara són joves.
Subscriu-te per seguir llegint
Via: Diari de Girona
- Les multes de 1.000 euros que rebran a la bústia milers de conductors després del que va passar el 2025: sancions fermes amb pèrdua de punts
- Què farà Junts a partir de dijous?
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Recorda això quan algú et digui 'apaga l’aire condicionat, que consumeix moltíssim'
- Josep Fernández, Premi Mestres 68: 'L’escola no ho pot fer tot, la família també ha d’educar
- Un llibre destapa la vida del maqui de Sant Llorenç de la Muga que va lluitar contra Franco i Hitler
- La Policia desarticula una organització criminal que s'havia apropiat 140 MEUR amb fraus informàtics
- El barri Enric Morera de Figueres homenatja la Carnisseria Lladó pels 50 anys
- Defuncions del 13 de juliol de 2026 a l'Alt Empordà