Economia
Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social, adverteix: "Si només cotitzes quinze anys, no tindràs dret a cobrar tota la pensió"
L'especialista intenta desmentir un dels mites més estesos sobre el funcionament de la Seguretat Social
Ramón Baylos
Hi ha molts mites relacionats amb les quantitats que ofereix la Seguretat Social pel que fa a la pensió en funció del temps treballat. I, precisament, un dels més estesos té a veure amb què passa quan s'han cotitzat 15 anys.
Aquesta xifra és el mínim establert per la Seguretat Social perquè una persona pugui cobrar una pensió, però no garanteix que percebi el 100% de la base reguladora, al contrari del que molta gent pensa.
Segons Alfonso Muñoz, expert en pensions i jubilació, si una persona cotitza 15 anys, només cobrarà el 50% de la base reguladora, fet que redueix la quantitat de la pensió a la meitat. A més, cal tenir en compte una altra lletra petita que estableix la Seguretat Social.
La qüestió és que l'organisme només garantirà aquesta pensió en cas que la persona hagi treballat aquests 15 anys abans d'accedir a la jubilació. Però què passa si se supera aquesta quantitat però no s'arriba al mínim exigit en els requisits de la Seguretat Social?
Segons l'expert, l'organisme anirà sumant un petit percentatge addicional sobre la base reguladora per cada mes que la persona hagi cotitzat a partir dels 15 anys esmentats anteriorment, concretament un 0,18% per cada mes extra treballat.
Si la persona vol obtenir una pensió equivalent al 100% de la base reguladora, haurà d'assolir el requisit mínim de la Seguretat Social, que ha anat augmentant amb els anys. Aquest 2026 se situa en 36 anys i mig cotitzats, però a partir del 2027 seran 37 anys cotitzats.
Les polèmiques penalitzacions de la Seguretat Social
Cal tenir en compte, a més, que aquestes últimes xifres han generat molta polèmica des de fa alguns anys, ja que hi ha molts casos de jubilats la pensió dels quals s'ha vist penalitzada malgrat haver complert de sobres els anys de cotització exigits al llarg de la seva vida laboral.
El motiu és senzill: en aquests casos, la persona no compleix el segon requisit exigit, relacionat amb l'edat mínima per sol·licitar la jubilació. En aquest cas, la petició serà considerada una jubilació anticipada.
Aquestes mesures fan que moltes persones tinguin veritables dificultats per accedir a una pensió digna, sobretot en aquells casos en què es perd la feina pocs anys abans d'arribar a l'edat de jubilació. Per tant, actualment hi ha molts pensionistes esperant que la Seguretat Social impulsi una reforma que permeti tractar aquests casos de manera diferent, però sembla que l'organisme no arribarà a cap conclusió a curt termini.
Via: Sport
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