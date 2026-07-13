Economia
María Cristina Clemente, notària: "Hi ha un document diferent del testament que, si apareix l'Alzheimer, pot evitar disputes familiars i llargs processos judicials"
L’experta explica quina és l’escriptura que convé signar amb antelació per deixar previstes decisions importants quan una persona ja no pugui expressar la seva voluntat
Ramón Gutiérrez
Hi ha decisions legals que se solen deixar per a més endavant, fins que la malaltia ja ha avançat massa. En el cas de l'Alzheimer, aquest retard pot complicar enormement la gestió del patrimoni i obligar la família a afrontar procediments judicials que es podrien haver evitat amb previsió.
La notària María Cristina Clemente Buendía, de la Notaria Buendía d'Alacant, ha explicat en un vídeo publicat al seu compte d'Instagram que hi ha una escriptura que moltes persones desconeixen o no consideren necessària fins que ja és massa tard.
No obstant això, atorgar-la a temps pot facilitar la presa de decisions quan la persona ja no pot fer-ho per si mateixa i evitar conflictes familiars, decisions especialment difícils i llargs tràmits judicials.
El moment en què l'Alzheimer impedeix prendre decisions per un mateix
Quan una persona és diagnosticada d'Alzheimer, amb el pas del temps poden sorgir decisions especialment difícils per a la família. Un dels problemes més habituals apareix quan ja no pot continuar vivint al seu domicili i necessita ingressar en una residència, un canvi que sol comportar una despesa econòmica important.
En molts casos, els diners necessaris no estan disponibles en efectiu, sinó en el valor de l'habitatge habitual, fet que obliga a vendre'l per afrontar aquestes despeses. És precisament en situacions com aquesta que, segons explica la notària, disposar d'un poder preventiu atorgat amb antelació pot evitar complicacions legals, conflictes familiars i llargs processos judicials.
És aleshores quan moltes famílies es troben amb un obstacle inesperat. Tot i que la venda de l'habitatge permetria assumir el cost d'una residència, dur a terme aquest tràmit deixa de ser senzill quan la persona afectada ja no pot donar el seu consentiment.
Sense una autorització prèvia, els familiars es veuen obligats a recórrer a la via judicial per poder gestionar el seu patrimoni, un procés que sol allargar-se durant mesos i que afegeix una càrrega econòmica i emocional en un moment que ja és prou complicat.
La clau, explica la notària, és actuar abans que la malaltia avanci i la persona deixi de poder decidir per si mateixa. En aquest moment entra en joc l'anomenat poder preventiu, un document que permet escollir amb antelació una persona de plena confiança perquè pugui prendre decisions en nom seu si arriba a perdre aquesta capacitat.
D'aquesta manera, s'evita haver de recórrer a un procediment judicial perquè aquesta representació sigui reconeguda, tal com recull el Consell General del Notariat.
Via: Sport
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