Habitatge
Els pisos a la Costa Brava s’encareixen fins a un 69% en cinc anys: aquests són els municipis més cars i més barats
Calonge i Sant Antoni, Palamós i Roses ja superen els 300.000 euros de mitjana per un pis d'uns 80 metres quadrats
Joel Lozano
Comprar un pis a la Costa Brava s’ha convertit en una opció cada vegada més difícil per a bona part de la població. Els preus d’oferta de l’habitatge al litoral gironí han pujat amb força en els últims cinc anys i, en alguns municipis,comprar un pis d'uns 80 metres quadrats ja exigeix desemborsar més de 300.000 euros.
Aquesta escalada situa bona part de la Costa Brava per sobre del llindar dels 3.000 euros per metre quadrat. Dels nou municipis gironins analitzats pel portal Fotocasa, vuit superen aquesta barrera i només Blanes queda clarament per sota. En set casos, a més, el preu és superior a la mitjana espanyola de les ciutats costaneres incloses en l’estudi, que el juny del 2026 se situa en 3.133 euros per metre quadrat.
Els increments acumulats des del 2021 són generalitzats. Allà on menys han pujat, a Blanes, els preus s’han encarit un 24,3%. A l’altre extrem hi ha Palamós, on l’augment arriba al 69,1%. També destaquen Palafrugell, amb una alça del 65,7%, i Lloret de Mar i Tossa de Mar, totes dues amb increments pròxims al 50%.
Això es tradueix en què comprar un pis estàndard de 80 metres quadrats ja costa més de 240.000 euros a gairebé tota la Costa Brava analitzada pel portal. A Calonge i Sant Antoni, Palamós i Roses, el preu supera directament els 300.000 euros.
El més car
El municipi de costa amb els preus més elevats de Girona és Calonge i Sant Antoni, on el metre quadrat arriba als 4.715 euros. O el que és el mateix, un pis de 80 metres quadrats s’enfila fins als 377.207 euros de mitjana. Fotocasa no detalla en aquest cas la variació acumulada en cinc anys, però sí que recull una pujada interanual del 16,2%.
Aquesta xifra situa Calonge i Sant Antoni entre les destinacions de costa més cares de tot l’Estat. El municipi apareix per darrere de punts com Capdepera, Nerja o Getxo, però per davant de localitats com Benalmádena, Mijas, Torremolinos, Manilva o la mateixa ciutat de Màlaga.
El segon municipi gironí més car és Palamós, on el metre quadrat se situa en 4.319 euros. En aquest cas, un pis de 80 metres quadrats costa 345.495 euros de mitjana. És també la població de la Costa Brava on els preus han crescut més en cinc anys, amb una pujada del 69,1%.
Per sobre dels 300.000 euros també hi ha Roses. El metre quadrat arriba als 3.887 euros i un habitatge de 80 metres quadrats costa 310.996 euros. En cinc anys, els preus d’oferta han pujat un 44,8%.
El club dels 3.000 euros
Per sobre dels 3.000 euros per metre quadrat també se situen Tossa de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Llançà, Palafrugell i Lloret de Mar. A Tossa, el metre quadrat costa 3.614 euros i el pis tipus arriba als 289.142 euros, un 48,1% més que el 2021.
A Sant Feliu de Guíxols, el preu mitjà és de 3.206 euros per metre quadrat i 256.490 euros per un habitatge de 80 metres quadrats, amb una pujada acumulada del 42,8%. Molt a prop hi ha Llançà, amb 3.196 euros per metre quadrat i 255.687 euros per un pis de mida mitjana, després d’encarir-se un 45,1% en cinc anys.
Palafrugell també forma part d’aquest grup, però amb una evolució més intensa. El metre quadrat se situa en 3.158 euros i un pis de 80 metres quadrats costa 252.678 euros. Respecte al 2021, el preu ha crescut un 65,7%, el segon increment més alt entre els municipis gironins analitzats.
Lloret de Mar tanca el grup de municipis gironins per sobre dels 3.000 euros, amb 3.081 euros per metre quadrat. Un pis de 80 metres quadrats hi costa 246.502 euros i l’encariment acumulat en cinc anys és del 48%.
Per sota dels 3.000 euros
L’únic municipi gironí analitzat que queda clarament per sota d’aquesta barrera és Blanes. El metre quadrat s’hi paga a 2.250 euros i un pis de 80 metres quadrats costa 179.981 euros de mitjana. Tot i ser l’opció més econòmica de la llista, també s’ha encarit en els últims cinc anys, amb una pujada del 24,3%.
La fotografia de l’últim any confirma que el mercat continua pressionat. Palafrugell és el municipi gironí on més han pujat els preus en dotze mesos, amb un 31,5%, seguit de Llançà, amb un 27,2%, i Palamós, amb un 18,3%. Blanes registra l’augment interanual més moderat, amb un 3,3%.
Fotocasa atribueix l’encariment del litoral espanyol a una oferta cada vegada més escassa, a l’atractiu internacional de les destinacions de costa i a una demanda vinculada tant a l’habitatge habitual com a la segona residència i la inversió. La directora d’Estudis i portaveu del portal, María Matos, alerta que aquest desequilibri "amplia la bretxa d’accessibilitat" i dificulta cada vegada més l’accés a l’habitatge per a la població local.
Per a qui busqui preus més baixos dins del mercat costaner, la Costa Brava queda lluny de les zones més assequibles de l’Estat. Les localitats més barates de l’estudi són Lepe, a Huelva, amb 1.133 euros per metre quadrat; La Unión, a Múrcia, amb 1.208 euros; i Amposta, a Tarragona, amb 1.251 euros. A Girona, fins i tot el municipi més econòmic de la mostra, Blanes, gairebé duplica el preu de Lepe.
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Via: Diari de Girona
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