Antonio Romero (Starbucks Iberia): "Seria un error limitar el temps que pots passar en un Starbucks"
Director general de Starbucks a Espanya i Portugal. Amb una xarxa que ja supera els 230 establiments, el seu objectiu és obrir entre 15 i 20 locals nous cada any, tot i que la competència del comerç per les millors cantonades i els preus actuals del sector immobiliari ho fan cada vegada més difícil.
David Navarro
Amb quants establiments compta ja Starbucks a Espanya i Portugal, la divisió que té al seu càrrec?
Superem els 230 establiments i continuem en plena expansió. L’any passat va ser un any rècord d’obertures per a nosaltres i una de les fites va ser, sens dubte, l’obertura del nostre flagship al Santiago Bernabéu, un projecte molt bonic que vam acabar cap al mes d’agost. La nostra intenció és continuar amb un creixement consolidat i sostenible, sense acceleracions excessives, però amb l’objectiu clar d’arribar a totes les ciutats icòniques d’Espanya. De fet, ja som presents a pràcticament totes les comunitats autònomes.
S’imaginaven aquest èxit quan van aterrar a Espanya fa gairebé 25 anys?
Doncs, miri, de vegades es parla del concepte de market holding capacity [capacitat d’absorció del mercat], de quantes botigues hi caben. I jo sempre responc el mateix: n’hi caben tantes com vulgui el client. El client és qui ens marca la velocitat i les ciutats, perquè, allà on siguem ben rebuts i el concepte s’assimili bé, intentarem continuar creixent. I allà on creguem que ens hem d’aturar, també ho farem. Quan vam obrir el primer Starbucks, que l’any que ve farà 25 anys, com vostè deia, el pla de negoci inicial era per a 100 botigues. Però miri l’exemple de Mèxic, que ja ha obert la número 1.000. Mai no se sap realment fins on pot arribar el concepte si fas les coses bé, mantens el nivell de servei i tens una proposta de valor correcta.
Parlem d’una cadena que, vulguis o no, s’associa a preus cars. Com han aconseguit que el públic accepti pagar bastant més del que estava acostumat al bar de sempre o a la cafeteria del barri?
El concepte de car o barat depèn de amb què ho comparis. Si et compares amb una cafeteria de cafè de barra que serveix cafè robusta i torrefacte, evidentment, aquesta matèria primera és molt més barata. Perquè se’n faci una idea, nosaltres només comprem cafè del 3% de més qualitat. Comprem a l’Amèrica Llatina, l’Àfrica i l’Àsia-Pacífic; el barregem i el torrem per oferir orígens únics. Podem dir que tenim el millor cafè del món acompanyat de la millor experiència, el que anomenem el tercer lloc, amb baristes formats per a això… No és només el cafè. Però, bé, el nostre espresso costa menys de dos euros. Ara bé, si demanes una beguda amb tota mena d’extres i personalitzacions, se te’n va a cinc euros, però és que aleshores ja estem parlant gairebé d’unes postres.
Els va costar que el públic assumís aquest cost més elevat?
Evidentment, hi va haver un període d’adaptació i educació. Nosaltres sempre recordem que, quan vam obrir a Espanya, es podia fumar a tot arreu i nosaltres vam obrir des del principi una cafeteria on no es podia fumar, on tampoc no veníem refrescos tradicionals ni alcohol, i on les mides eren el doble de les habituals. Era un repte, gairebé un xoc. Però, a poc a poc, hem anat oferint el nostre producte i adaptant coses localment, i crec que el client ho ha entès molt bé i que cobrim una necessitat per a qui volia passar del cafè de barra a una experiència molt més àmplia.
Quines adaptacions han fet per al públic local a Espanya?
Tot i que les begudes són més estàndard a escala global, tot el nostre menjar és local. Treballem amb proveïdors locals i adaptem el producte: tenim entrepans, amanides i, per exemple, a l’estiu llancem gaspatxo. A Andalusia venem el mollete, que és un format de torrada més adaptat al consum local, i en temporades específiques venem torrijas. També desenvolupem begudes amb tocs locals, com el cafè bombó, i estem investigant opcions amb orxata, que, curiosament, vam veure que ja existia en un Starbucks de Las Vegas abans que aquí.
Bé, parlem d’adaptació al públic local, però no sé fins a quin punt l’èxit de Starbucks també és atribuïble al turisme. No sé si tenen mesurat quin percentatge del seu públic és local i quants són visitants de fora.
És clar que Starbucks és una marca global, present en més de 90 països. Evidentment, als centres de les ciutats el percentatge de turistes és més alt —pot superar el 60%—, ja que molts visitants busquen una marca i un cafè coneguts, que poden personalitzar com als seus països. Però, fora del centre, el percentatge de client local és molt més ampli i el turisme pot baixar al 10% o al 20%. Però tenim molts clients habituals. De fet, la nostra aplicació Starbucks Rewards ja té prop d’un milió d’usuaris, cosa que demostra que hi ha una base molt sòlida de clients locals que repeteixen cada dia.
Quin és el perfil del client de Starbucks?
Moltes vegades el consum a Starbucks s’associa a clients joves, però la nostra franja d’edat majoritària se situa entre els 35 i els 45 anys. Podem ser molt atractius pel que fa a xarxes socials i innovació, cosa que atrau gent jove, però tenim una base molt sòlida de clients habituals: gent d’oficina, gent que esmorza amb nosaltres cada dia o gent que berena amb nosaltres força sovint. Així doncs, tenim aquesta base de clients d’entre 35 i 45 anys, però també una part molt important de mil·lennistes que venen atrets per aquesta innovació, per les noves campanyes i pel merchandising.
Quin és el tiquet mitjà i com ha evolucionat els últims anys?
El tiquet mitjà se situa al voltant dels 7-8 euros. Però nosaltres mesurem més per transacció que per persona, de manera que depèn de quanta gent hi hagi al grup. El que sí que hem notat és que el tiquet puja amb la personalització —xarops, nata— i també gràcies a la feina dels nostres baristes per oferir el que nosaltres anomenem «l’acompanyament perfecte per a cada beguda». Sempre oferim una cookie, un muffin o un pa de pessic, perquè l’experiència sempre és més agradable quan acompanyes una beguda amb una peça de menjar. Això no és per incrementar el tiquet mitjà, sinó per millorar l’experiència. En les formacions als nostres baristes tenim una dita: «Roba-li el cor, no li robis la cartera al client». Busquem que l’experiència sigui tan bona que el client vulgui repetir, més que no pas apujar el tiquet perquè sí.
Tinc la sensació que cada vegada hi ha més menjar als Starbucks. Quin pes té respecte del cafè?
Doncs, a diferència de molts negocis de la competència, més especialitzats en brioixeria i on la beguda és secundària, per a nosaltres el protagonista és el cafè. Això sí, el menjar ha d’estar a la mateixa altura i respondre a les necessitats del client. Estem creixent molt als matins, en el moment de l’esmorzar, i estem ampliant l’oferta del migdia amb focaccies i amanides, a més de la nostra gamma de pa de pessic i pastissos per berenar. Però el cafè continua sent el nostre core i el que té més pes en la facturació.
Una altra característica que se sol associar a Starbucks és la de passar molta estona a la cafeteria. Tanmateix, hi ha altres establiments, especialment en zones turístiques o molt sol·licitades, on es comença a limitar aquest temps. És una cosa que es plantegen?
Miri, si analitzem les nostres fortaleses, la primera és que som experts en cafè. Una altra és que el client pugui personalitzar la seva beguda o el seu menjar. I una altra és el que nosaltres anomenem el tercer lloc. És aquell espai que, després de casa teva i de la feina, és el lloc on passes temps, on et prens el cafè. I nosaltres cuidem molt aquest tercer lloc, des de la decoració —tots els Starbucks del món són diferents, no n’hi ha dos d’iguals— fins al fet d’oferir la millor connexió a internet possible i tots els endolls possibles perquè el client estigui còmode i la gent pugui venir amb el portàtil a treballar o a llegir. Una cosa que sempre defensem és que puguis estar a Starbucks tot el temps que vulguis. És una de les nostres fortaleses i no ho canviarem. Creiem que seria un error limitar el temps, perquè el client paga per l’experiència completa. Tenim clients, com ara un professor a Madrid, que es passa el dia corregint treballs al seu racó preferit, i nosaltres estem encantats que sigui així.
Això no va en contra de la rendibilitat de l’establiment?
El que importa és l’experiència positiva. Tenim moments del dia en què la botiga no és plena i d’altres en què sí. Intentem que els nostres locals siguin tan grans com sigui possible i donem molta importància a les terrasses, que a Espanya aprofitem molt. Busquem un equilibri entre seients còmodes i cadires per treballar. Si en un moment determinat és ple, el client sempre té l’opció de demanar-ho per emportar.
Ha dit que es troben en plena expansió. Quines són les seves previsions? Quins objectius es marquen?
No tenim una xifra final definida. El que volem és mantenir un ritme adequat i, sobretot, trobar els locals adients. I això és cada vegada més difícil. Trobar cantonades a les ciutats a un preu adequat és complicat. I, a més, cal que tinguin els metres necessaris i que hi puguem oferir l’atenció correcta. I que siguin rendibles, és clar. Hi ha molta competència amb el comerç, que té uns marges més alts. Però, bé, volem mantenir aquest ritme d’entre 15 i 20 obertures l’any, com a mínim, sempre que trobem els locals.
Via: El Periódico
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