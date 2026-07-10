Protesta
Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors fan una marxa lenta per exigir solucions per l’excedent de raïm
Les patronals del sector fan costat als pagesos i l’INCAVI obre la porta a pactar indemnitzacions per arrencar vinya
Gemma Sánchez Bonel
Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta aquest divendres entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia per reclamar solucions per la baixada de consum de vi que provoca un excedent de raïm que, segons Unió de Pagesos, podria representar el 20% de la collita. “Hem de prendre mesures estructurals i arrencar vinya”, han insistit des del sindicat. Els mobilitzats han esgarrapat el suport de les patronals AE Cava i AVC, tot i que els empresaris adverteixen que s’ha de moderar l’arrencada per no tenir problemes d’aquí a uns anys. Al seu torn, l’INCAVI ha obert la porta a pactar com fer l'arrencada de ceps i demanar a l'estat espanyol que ho autoritzi. L'ens, però, rebaixa l'estimació d'excedent al 15%.
Unió de Pagesos adverteix que la viticultura s'aboca a una “ruïna total” perquè la davallada de consum d'alcohol a escala internacional ha provocat una acumulació d'estoc de vi als cellers just en un moment en què a les vinyes es preveu una verema molt abundant per la recuperació post sequera.
El sindicat ha volgut fer visible aquest malestar amb una marxa lenta que ha reunit principalment viticultors de les DOQ Priorat, Montsant, Penedès i Cava. L'objectiu principal ha estat demanar a l'administració mesures estructurals per compensar l'excedent de producte per equilibrar l'oferta i la demanda a llarg termini.
En aquesta línia, fa una setmana anunciaven la necessitat que, entre altres mesures, la Generalitat autoritzés la verema en verd i la destil·lació de crisi. Dues accions que el conseller Òscar Ordeig ha anunciat aquesta setmana des del Parlament, amb una partida de 9 milions d'euros. Des d'Unió de Pagesos ho celebren, però ho consideren insuficient.
"La verema en verd no es pot demanar cada any, i a més s'estan destinant diners a tirar raïm a terra quan es podrien adoptar altres mesures estructurals", ha apuntat el coordinador comarcal del sindicat a l'Alt Penedès, Ferran Carbó. En el cas de la destil·lació de crisi, un dels representants sectorials del Priorat, Josep Ramon Sedó, ha criticat que aquest alcohol es retirarà dels cellers al desembre "en comptes de buidar estoc ara, abans de començar la verema".
Consideren que aquestes mesures són “pedaços”. La seva gran demanda passa per un pacte de sector per demanar que s'autoritzi i indemnitzi l'arrencada d'aquelles vinyes que estan a punt de ser abandonades o que gestionen pagesos a punt de jubilar-se -mesura anomenada 'arrencada social'-. Des de la sectorial de la vinya i el vi, Josep Marrugat ha recalcat que "el sector s'ha d'aprimar de forma endreçada per prendre consciència cap a on es vol encaminar".
"Tenim futur fent vins de qualitat i no ens podem permetre la situació actual", ha afegit Marrugat. Segons les estimacions del sindicat, vora un 20% de la collita d'enguany quedarà sense vendre, "una barbaritat". Pel que fa al producte que sí que es comercialitzarà, els pagesos temen una guerra de preus en què hi haurà propostes “indecents” per pagar el raïm a 0,15 euros/kg.
Els pagesos veuen l'arrencada social com una mesura indispensable al Penedès, on es concentra la major part del conreu de vinya de Catalunya. Perquè la mesura fos eficaç, demanen que s'autoritzi de cara a la primavera del 2027 a tot estirar. A l'espera de poder concretar una proposta amb la Generalitat, recorden que a França s'han acordat indemnitzacions de 4.000 euros per a aquelles vinyes que queden aturades durant una dècada, i de 10.000 euros per als conreus que no es tornen a explotar mai més.
En el cas del Priorat, en canvi, el sindicat avisa que fer una arrencada social no seria la solució, "perquè la vinya està molt sectoritzada entre els boscos i dibuixa un paisatge turístic que alhora fa de tallafocs". Josep Ramon Sedó ha assegurat que hi ha cellers "que ho estan passant molt malament" per la davallada de consum i l'increment d'estocs, i sosté que calen mesures de suport directe a l'empresariat i pagesia.
Suport de les patronals i INCAVI
La marxa lenta d'aquest divendres ha començat a les seus de l'INCAVI (Institut Català de la Vinya i el Vi) i de la patronal AVC (Associació Vinícola Catalana), i ha transcorregut per carreteres comarcals i locals fins a arribar a la seu de l'AECAVA a Sant Sadurní. En tots els casos, els manifestants han estat rebuts pels màxims responsables dels ens.
A l'INCAVI, el director general, Joan Gené, ha dit "comprendre" les preocupacions dels pagesos i ha garantit que la Generalitat és "molt sensible" a les seves demandes. Per això, ha dit, tenen previst concretar un pla director a finals d'aquest mes de juliol que complementi les ajudes ja anunciades per a veremar en verd i fer destil·lació de crisi.
Pel que fa a l'arrencada de vinyes, Gené ha deixat la porta oberta a estudiar quines condicions es podrien pactar per demanar l'autorització al Ministeri d'Agricultura, que és qui té l'última paraula en aquests permisos. Amb tot, ha precisat que caldrà un acord de pagesos i patronals que ajudi a "equilibrar" el sector a llarg termini, "i evitar que d'aquí a uns anys falti raïm". Segons Gené, el 20% d'excedents de raïm calculat per Unió de Pagesos per aquest estiu en realitat acabarà sent d'un 15% com a màxim.
En el cas de les patronals, Toni Cruces (AVC) i Joaquim Tosas (AECAVA), han signat una carta de suport entregada per Unió de Pagesos. La intenció del sindicat és que aquestes cartes actuïn com a mostra de "front comú" a l'hora de demanar implicació de la Generalitat per demanar a l'estat espanyol l'aval per fer l'arrencada social "com a mesura extraordinària". Unió de Pagesos lliurarà aquestes demandes per escrit dilluns al conseller Ordeig durant la taula del cava convocada a Vilafranca.
Cruces i Tosas han refermat la necessitat de fer una "pausa" a les vinyes, de manera que el conreu pugui "sobreviure" per atendre la demanda i alhora ser "resilient" al canvi climàtic. Des de les patronals admeten que "cal fer espai" als estocs acumulats i defensen la necessitat de recalcular la superfície conreada per garantir el futur del sector.
La protesta d'aquest divendres ha estat criticada pel Gremi de la Pagesia Catalana, que ha retret a Unió de Pagesos que no els hagi convidat per unir forces. "La crisi que viu actualment la viticultura és d’una magnitud excepcional", apunta el gremi en un comunicat, on "responsabilitat, generositat i, sobretot, unitat" per combatre els excedents de raïm i vi.
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