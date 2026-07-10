Marxa lenta al Penedès
Els viticultors reprenen les tractorades per denunciar la caiguda de preus del raïm: "Molts es plantegen no veremar"
Els productors asseguren que els cellers els estan comprant menys producte (o directament no els compren), cosa que provocarà un "estoc dramàtic de producte"
María Jesús Ibáñez
A poques setmanes perquè comenci la verema a les zones més primerenques de Catalunya, com el Penedès o Costers del Segre, els viticultors catalans s’estan trobant que hi ha cellers, alguns dels quals de renom, que no els volen comprar el raïm, fet que generarà "un estoc dramàtic de producte", asseguren. "N’hi ha alguns que ens han comunicat que compraran menys producte als viticultors i d’altres que directament ja han dit que no ho faran perquè, amb el raïm que cultiven ells mateixos a les seves finques, en tindran prou", explica David Sendra, responsable del sector a Unió de Pagesos. L’organització, que denuncia que tot això ha enfonsat els preus, convoca aquest divendres una tractorada entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia per reclamar ajudes per a un sector que fa anys que no aixeca el cap.
Una vegada superats els anys de sequera i de collites minvades, amb una previsió de volum de raïm que per fi serà positiva, els agricultors es troben ara que els elaboradors mostren poc interès per comprar el seu producte, entre altres raons pel descens generalitzat del consum de vi i cava. "Hi ha viticultors en zones com el Priorat que calculen que no poden donar sortida comercial al 25% de la seva collita perquè no troben comprador", indica Sendra, que afirma que "són molts els que s’estan plantejant no veremar aquest any, perquè temen que no cobriran els costos si ho fan".
Tot i que celebra les ajudes que ha presentat aquesta setmana la Generalitat per donar suport al sector, el sindicalista reclama que es tramitin amb urgència. "No podem permetre’ns que comencin a abandonar-se terres, perquè això suposa que deixarà de fer-se el preceptiu control de plagues i, per tant, augmentarà el risc sanitari per a les explotacions que vulguin continuar", afegeix. Per això, prossegueix, "és important que comenci a plantejar-se un programa d’ajuts per a l’arrencada voluntària de vinya, de manera que els viticultors que vulguin deixar l’activitat tinguin una compensació per posar en marxa un nou projecte". Això, recorda l’agricultor, "és el que ja s’ha fet en altres països com França".
Ajuda extraordinària de la Generalitat
Després d’una reunió amb el sector l’1 de juliol, la Generalitat ha posat en marxa un paquet de mesures extraordinàries per al sector vitivinícola, amb l’activació d’un pla de xoc de nou milions d’euros, que es complementarà amb accions de promoció per estimular el consum de vi català, segons va anunciar aquest dimecres al Parlament el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig.
El paquet consta de dues mesures que aspiren a reduir els excedents de producció, recuperar l’equilibri del mercat i protegir la renda dels viticultors. D’una banda, s’ha habilitat una línia d’ajuts per a la collita en verd, dotada amb 3,6 milions d’euros, i, de l’altra, una línia d’ajuts per a la destil·lació de crisi, amb una dotació de 5,4 milions d’euros, per compensar els cellers que s’acullin a aquesta mesura. Això permetrà destinar l’alcohol obtingut del raïm a usos industrials, sanitaris o energètics.
"Són dues mesures que fa temps que el sector reclama i que, en aquesta ocasió, estan més que justificades", argumenta Sendra, que aplaudeix que finalment Agricultura hagi acceptat incloure també la denominació d’origen Cava en la collita en verd, fet que suposarà un alleujament per a molts dels seus proveïdors.
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