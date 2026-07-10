Turisme
La Costa Brava, entre les destinacions preferides dels espanyols aquest estiu
Un de cada deu espanyols que viatjarà per l’Estat tria el litoral gironí, segons un estudi de Rastreator
Joel Lozano
La Costa Brava figura entre les destinacions preferides dels espanyols per passar les vacances d’estiu, en un rànquing estatal liderat pel nord d’Espanya. Segons un estudi del comparador de viatges Rastreator, el litoral gironí concentra el 10% de les preferències dels viatgers que aquest estiu es mouran dins de l’Estat, en un context en el qual quatre de cada deu espanyols han retallat la durada de les estades per estalviar.
L’informe situa la Costa Brava al tram final del rànquing de destinacions favorites, per darrere de les regions del nord, que agrupen Galícia, Astúries, Cantàbria i el País Basc i concentren el 38% de les preferències. També se situen per davant la Costa del Sol i la Costa de la Luz, amb un 26%; el turisme rural i d’interior, també amb un 26%; la Comunitat Valenciana, amb un 22%; les Canàries, amb un 18%, i les Balears, amb un 12%.
Segons l'estudi, el turisme nacional té un paper central aquest estiu. El 67% dels espanyols consultats preveu viatjar dins de l’Estat. El pressupost és un dels factors que més condiciona les vacances. El 31% dels espanyols preveu gastar entre 500 i 1.000 euros aquest estiu, mentre que un 30% calcula una despesa d’entre 1.000 i 2.000 euros. Un 18% superarà els 2.000 euros i un 14% es quedarà per sota dels 500. A més, el 8% dels consultats afirma que no podrà permetre’s viatjar aquest estiu.
Planificació de les vacances
Aquest ajust també es trasllada a la manera de planificar les vacances. Quatre de cada deu espanyols han retallat la durada de les seves estades per estalviar i un 38% reconeix que viatja menys que fa dos anys. Entre els qui han reduït els desplaçaments, el principal motiu és la inflació. L’estudi també recull que dos de cada deu viatgers han optat per allotjaments més econòmics, com ara apartaments en lloc d’hotels.
A l’hora de triar allotjament, la ubicació és el factor més valorat, amb un 33% de les respostes, per davant del preu, que pesa en un 30% dels casos. Les ressenyes d’altres usuaris, amb un 18%, i els hotels amb tot inclòs, amb un 19%, també influeixen en la decisió final.
Fora de l’Estat, Itàlia és la destinació internacional més triada pels espanyols que viatjaran a l’estranger, amb el 38% de les preferències. La segueixen França, amb un 23%; Portugal, amb un 21%, i Grècia, amb un 16%. Entre els viatges de llarga distància, destaquen el Japó, amb un 11%; el Carib i els Estats Units, tots dos amb un 10%, i el sud-est asiàtic, amb un 5%.
Patricia Carril, responsable de viatges de Rastreator, assenyala que "el viatger actual no ha deixat de viatjar, però sí que ha canviat la manera de fer-ho". "Veiem estades més curtes, decisions més planificades i una major sensibilitat al preu, tot i que la ubicació i l’experiència del "tot inclòs" continuen sent determinants a l’hora de triar allotjament", afirma.
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Via: Diari de Girona
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