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Climatització estiuenca

Carlos Llull, tècnic de climatització: "Recorda això quan algú et digui 'apaga l’aire condicionat, que consumeix moltíssim'"

El tècnic explica que "el problema és quanta calor entra a la vivenda" no només la despesa energètica

Persona utilitzant l’aire condicionat per no passar calor.

Persona utilitzant l’aire condicionat per no passar calor. / Simone Boccaccio

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Oriol García Dot

Amb l’arribada anticipada de les altes temperatures i d’aquesta onada de calor, l’aire condicionat s’ha convertit en un element essencial en llars i espais de treball.

Cada estiu, la demanda d’aquests electrodomèstics augmenta de manera significativa, ja que no només serveixen per evitar la calor, sinó també per mantenir l’ambient d’una casa més saludable i confortable.

En els últims anys, l’ús de l’aire condicionat ha experimentat un gran creixement, especialment en ciutats on les onades de calor són cada vegada més freqüents.

Consum energètic

Aquest fenomen ha posat el focus en el consum energètic i en la importància de triar equips adequats. A més, l’impacte ambiental i econòmic d’aquests aires condicionats s’ha convertit en un factor clau tant per als consumidors com per als experts del sector.

Un d’ells és Carlos Llull, electricista, assessor energètic i tècnic de climatització, que també es dedica a la divulgació de contingut educatiu relacionat amb l’electricitat, l’energia i el seu impacte econòmic en la vida quotidiana.

Com utilitzar-lo correctament

Justament, en una de les seves últimes publicacions al seu compte de TikTok, parla sobre l’ús correcte de l’aire condicionat i respon a un dels dubtes que es fa molta gent.

De fet, comença exposant la pregunta que més li fan com a instal·lador: “Què consumeix més: deixar l’aire condicionat encès tota la nit o apagar-lo i tornar-lo a encendre constantment? La veritat és que la resposta sorprendrà moltíssima gent”.

No consumeixen el 100% tota la nit

L’expert exposa una situació hipotètica: “Imagina’t que són les deu de la nit, la teva habitació està a 29 graus i programes l’aire condicionat a 24. L’aire comença a refredar l’habitació, arriba a la temperatura i redueix automàticament la seva potència, però just en aquell moment decideixes apagar-lo. L’habitació tornarà a escalfar-se, les parets acumulen calor i a les 3 de la matinada el tornes a encendre perquè et despertes suant i l’aire condicionat ha de tornar a treballar molt fort per tornar a refredar una altra vegada tota la teva habitació”.

Per tant, segons aquest electricista, aquest és l’error de pensament més gran de la gent. Els equips d’aire condicionat moderns no consumeixen el 100% d’energia tota la nit. Simplement, quan arriben a la temperatura programada, s’autoregulen automàticament i consumeixen molt menys que si haguessin de tornar a refredar-ho tot des de zero.

La calor que entra a l’habitatge

Llull ho exposa de la següent manera: “Suposem que tenim una màquina d’una potència màxima de 1.500 watts i suposem un escenari bastant exigent: durant una nit de 8 hores podria costar al voltant d’un euro en electricitat. Per això, moltes vegades, el problema no és quant consumeix l’aire condicionat; el problema és quanta calor entra a l’habitatge”.

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Per això explica que el punt clau per no gastar tants diners en l’ús de l’aire condicionat és tenir un bon aïllament tèrmic i evitar que el sol entri durant tot el dia a l’interior de l’habitatge. L’expert finalitza recordant que “la pròxima vegada que algú et digui ‘apaga l’aire condicionat, que consumeix moltíssim’, recorda que els equips moderns estan dissenyats precisament per autoregular-se”.

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