S’obre la convocatòria dels ajuts LEADER 2026 per impulsar projectes a les zones rurals
Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre i els ajuts poden cobrir fins al 40% de la inversió privada i fins al 80% de la pública
La quarta convocatòria dels ajuts LEADER 2026 del període PEPAC 2023-2027 ja és oberta. La línia s’adreça a persones físiques, entitats, empreses i administracions que vulguin executar inversions per impulsar i diversificar l’activitat econòmica a les zones rurals, amb especial atenció a la creació i el manteniment de llocs de treball, especialment entre dones i joves.
Els ajuts LEADER són convocats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i estan cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, el FEADER, en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna, el PEPAC 2023-2027. La convocatòria es va publicar dilluns 29 de juny i permet presentar sol·licituds des del 30 de juny fins al 30 de setembre de 2026.
La línia té com a objectiu fomentar inversions que generin activitat econòmica a les zones rurals i contribueixin a la diversificació del territori.
Entre les actuacions subvencionables hi ha:
- La millora dels processos de transformació i comercialització de productes agraris.
- La creació i desenvolupament de microempreses i pimes.
- El foment d’activitats turístiques.
- La conservació i millora del patrimoni rural.
- La conservació i millora dels serveis a les persones.
En el cas de les persones de naturalesa privada, tant físiques com jurídiques, cal executar inversions elegibles dins l’àmbit territorial Leader per un import mínim de 12.000 euros, sense IVA. L’ajut pot arribar fins al 40% de les despeses elegibles. Per a les persones de naturalesa pública, la inversió mínima és de 40.000 euros, sense IVA, i la subvenció pot assolir fins al 80% de les despeses elegibles.
Tramitació telemàtica
Les sol·licituds s’han de tramitar telemàticament a través de l’aplicatiu SIDER de la Generalitat de Catalunya i cal disposar de certificat digital. Entre els requisits, les persones beneficiàries han de ser propietàries, usufructuàries, llogateres o cessionàries de les instal·lacions on es farà la inversió, sempre dins el territori Leader. També cal no haver iniciat la inversió ni haver fet cap pagament abans de la visita de no inici d’inversions, estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat, i mantenir l’activitat subvencionada durant els cinc anys posteriors al pagament de l’ajut.
Pel que fa a les despeses subvencionables, la convocatòria inclou honoraris tècnics vinculats als projectes d’execució d’obra, amb un màxim del 8%, obra civil, instal·lacions, mobiliari, equipament i maquinària. L’IVA no és subvencionable, excepte en el cas de les entitats locals i de les entitats sense ànim de lucre que no el repercuteixin.
La convocatòria també fixa diverses exclusions. No es consideren subvencionables els projectes ja iniciats, fragmentats o per fases, la compra de terrenys o immobles, els equips de segona mà, el manteniment o reparació de béns, els apartaments i habitatges d’ús turístic, la producció agrària, ramadera, forestal o pesquera, ni l’adquisició de maquinària agrícola, entre altres limitacions establertes a les bases reguladores.
Les persones interessades poden contactar amb l’equip tècnic d’ADRINOC per rebre assessorament personalitzat i informació detallada dels ajuts LEADER 2026 a Olot o Figueres, a través del telèfon 670 003 963 o del correu electrònic info@adrinoc.cat.
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