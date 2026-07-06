Motiu justificat
Juanma Lorente, advocat laboralista: "Si fas això teletreballant a l’estiu, l’empresa et pot acomiadar"
L’expert en dret comparteix un nou vídeo a través del seu compte personal de TikTok
Ricardo Castelló
El teletreball és una modalitat laboral que ha arribat per quedar-se. Tot i que es va regular per primera vegada el 2012 a l’Estatut dels Treballadors, no va començar a estendre’s de manera massiva fins al març del 2020, com a conseqüència de la pandèmia de COVID-19.
Actualment, es tracta d’una pràctica plenament implantada en la majoria de les empreses espanyoles, on el més habitual és que els empleats teletreballin almenys un dia a la setmana. Els objectius del teletreball són clars: maximitzar la conciliació familiar, evitar desplaçaments i reduir l’estrès.
Un dels debats que sempre està al punt de mira és si es pot teletreballar des de qualsevol lloc, una cosa que s’hauria de notificar prèviament a l’empresa. El més important és disposar d’una connexió a internet estable i segura, encara que el lloc més habitual per teletreballar continua sent el mateix domicili.
Tanmateix, a l’estiu moltes persones opten per fer-ho des d’altres llocs, com ara un xiringuito a la platja.
Per aquesta raó, l’advocat laboralista Juanma Lorente va compartir un vídeo a TikTok, on té més de 600.000 seguidors, en què va revelar que "no pots teletreballar des d’on et doni la gana".
"Per molt que teletreballis i per molt que sigui estiu, no pots anar-te’n a la platja, sense permís de la teva empresa i sense dir-li res, per descomptat, i posar-te a teletreballar des d’allà", va voler deixar clar a TikTok.
En aquell instant, l’expert en dret va compartir l’exemple d’un treballador a qui enxampen teletreballant des de la platja, on ell assegura que "estic completament concentrat". No obstant això, la cara de la cap és tot un poema i li respon: "Parlaré amb Recursos Humans".
L’advocat laboralista va revelar que "el treballador ha de comunicar a l’empresa on estarà teletreballant" i va advertir que les conseqüències poden ser molt greus: "Si no ho comuniques o directament te’n vas a la platja sense permís, sí, et poden acomiadar".
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