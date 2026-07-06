Centre comercial
Una coneguda marca de joies obre una botiga al Gran Jonquera
Es tracta de Tous, que s’ha instal·lat a la primera planta del complex comercial
El Centre Comercial Gran Jonquera ha incorporat Tous a la seva oferta comercial. La nova botiga de la marca catalana de joieria, accessoris i complements ha obert portes aquest dilluns 6 de juliol a la primera planta del complex comercial jonquerenc.
L’establiment ofereix una selecció de joies, bosses, rellotges, accessoris i altres complements. Amb aquesta obertura, el centre amplia la seva oferta en l’àmbit de la moda i els complements, segons expliquen des de Gran Jonquera.
Tous és una firma amb més d’un segle d’història i presència en més de 40 països. La marca és coneguda pel seu icònic os i per una línia de productes vinculada a la joieria i els complements.
Segons el centre comercial, la incorporació de Tous forma part de la voluntat de continuar sumant marques a la seva oferta i reforçar el Gran Jonquera com a espai de compres, restauració i serveis a la demarcació.
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