Prevenció de riscos
Catalunya utilitzarà drons per detectar abusos laborals durant la campanya de recollida de fruita
La Conselleria d’Empresa i Treball activa un programa pilot per facilitar aeronaus no tripulades als inspectors de Treball i poder així vigilar finques davant potencials riscos per a la salut dels temporers
Gabriel Ubieto
Inspecció de Treball, dependent de la Generalitat de Catalunya, utilitzarà drons per vigilar finques agrícoles i detectar possibles abusos laborals durant la campanya de recollida de fruita aquest estiu. El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha presentat aquest dilluns a Lleida un programa pilot per reforçar la prevenció durant aquest període estival. És per això que l’Administració catalana posarà a disposició dels seus inspectors aeronaus no tripulades per facilitar les seves actuacions i poder detectar amb més agilitat potencials incompliments, ja sigui de treballadors treballant a hores intempestives o mecanismes de seguretat que no estan funcionant. Aquest dilluns, a les nou del matí, ha alçat el vol el primer dron pel Segrià.
L’episodi viscut l’estiu passat amb la mort d’un temporer de 61 anys a Alcarràs encara està recent en la memòria del sector. Gheorgue Vranciu, treballador d’origen romanès i instal·lat des de fa anys a Lleida, va morir d’un cop de calor mentre treballava sobre les tres de la tarda, amb una temperatura exterior d’uns 41 graus. Per evitar que casos com el de Vranciu –Treball va sancionar la companyia per a la qual treballava per la seva negligència– i millorar la prevenció de riscos laborals al sector primari, el conseller Sàmper ha presentat aquest dilluns una iniciativa que posa a disposició d’Inspecció les noves tecnologies.
De la mateixa manera que durant la sequera es van habilitar drons per vigilar que els veïns de municipis amb restriccions no omplien les piscines, ara els inspectors podran vigilar des del cel que no se’ls escapa res en aquelles finques on es personen. La idea és ampliar les eines disponibles i posar a disposició de l’autoritat laboral noves eines per completar les seves actuacions.
Cada estiu és habitual que Inspecció desplegui les seves campanyes específiques de vigilància al sector agrícola, un ram on el risc per estrès tèrmic es dispara –activitat a l’aire lliure i en hores de màximes temperatures– i la presència de sindicats que vetllin per la seguretat laboral sol brillar per la seva absència. Inspecció també ha incorporat al seu arsenal més aparells per mesurar les condicions ambientals, concretament equips de mesurament de l’estrès tèrmic i de mesura de la temperatura.
L’any passat l’autoritat laboral va realitzar a tot Catalunya un total de 662 actuacions relatives als riscos derivats d’exposició a temperatures extremes, cosa que representa un increment de les inspeccions en un 38,8% respecte a la campanya del 2024. En la meitat d’aquestes actuacions l’autoritat laboral va detectar irregularitats i van imposar sancions per valor total de 700.774 euros.
Nou protocol contra la calor
La introducció de drons en el sistema de vigilància és una de les diferents mesures que des de Treball habiliten per intentar que aquest estiu no hi hagi cap mort ni accidentat greu al camp. "Les altes temperatures, com a conseqüència del canvi climàtic, han vingut per quedar-se i hem de posar tots els mitjans que estiguin al nostre abast per evitar que cap persona treballadora tingui un risc o accident evitable", ha afirmat el conseller, en unes declaracions divulgades a través d’un comunicat.
Fa una setmana el Departament va realitzar el tradicional enviament massiu de cartes a companyies del sector agrícola. Es van enviar missives a 11.436 empreses recordant-los les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals i de vigilància de la salut. Concretament, es va alertar 5.345 empreses de Barcelona, 2.421 de Lleida, 1.924 de Tarragona i 1.746 de Girona.
La Conselleria d’Empresa s’ha fixat com a prioritat reduir els riscos aquest estiu. A l’abril, el conseller va firmar amb patronals, sindicats i federacions de municipis un nou protocol d’actuació que busca, entre tots, reorganitzar la feina per minimitzar riscos. Per exemple, a les administracions locals –grans licitadores d’obra pública– els commina a reformular els horaris per evitar les hores de més calor, avançant o retardant, si fos necessari, certes obres a la via pública.
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