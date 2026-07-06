Càmpings
La Ballena Alegre s'expandeix fora de l'Empordà amb nous càmpings a Alacant i la Costa Daurada
Els establiments a Elx i Mont-roig del Camp sumen una inversió prevista de més de 100 milions d’euros
Joel Lozano
La Ballena Alegre prepara l'obertura d'un càmping al municipi d’Elx, a Alacant, amb una inversió prevista d’uns 50 milions d’euros, i treballa en un altre projecte a Mont-roig del Camp, a la Costa Daurada. Aquests dos establiments sumen un desemborsament previst de més de 100 milions d’euros i formen part d’una nova etapa de creixement del grup nascut a Sant Pere Pescador, que vol canalitzar l’expansió a través de BAM Resorts, l’operadora amb què aspira a gestionar càmpings propis i també establiments de tercers.
El moviment suposa un canvi de dimensió en l’estratègia de la companyia. La nova operadora no neix només per ordenar els actius del grup, sinó per convertir la gestió de càmpings en una línia de negoci pròpia en un sector on han guanyat pes agents externs, com els fons d’inversió.
El projecte d’Alacant no serà de propietat del grup. Albert Arraut, codirector general de BAM Resorts, explica que la companyia hi entrarà com a llogatera i gestora a través d’un contracte de llarg recorregut amb el propietari dels terrenys. El futur establiment es construirà des de zero, tindrà unes 38 hectàrees i es desenvoluparà en quatre fases.
Quan estigui completat, el càmping preveu arribar a prop de 1.000 unitats d’acampada, de les quals aproximadament 300 seran bungalous. Arraut matisa que aquestes xifres encara es poden acabar d’ajustar perquè el projecte executiu està en fase de redacció. De moment, sobre el terreny ja hi ha moviments de terres.
El calendari d’obertura encara no està tancat. L’objectiu inicial era obrir l’any vinent, però l’empresa evita fixar una data definitiva mentre no s’hagin completat els ajustos del projecte i la licitació. Arraut assenyala que la zona d’Alacant permet una temporada més llarga que altres destinacions i això dona més marge si les obres s’allarguen.
Les previsions a la Costa Daurada
A Mont-roig del Camp, el plantejament és diferent. En aquest cas, els terrenys són propietat del grup i van ser adquirits l’any 1998. El projecte també és de nova construcció i està previst en primera línia de mar. La companyia disposa de llicència per fer moviments de terres i està pendent d’un informe d’avaluació ambiental per poder obtenir la llicència completa que permeti acabar les obres.
El futur càmping de Mont-roig del Camp preveu una inversió de 53 milions d’euros, sense comptar el cost dels terrenys. L’establiment ocuparà 16,5 hectàrees i tindrà aproximadament unes 700 unitats d’acampada, amb una capacitat estimada d’entre 2.100 i 2.400 places.
La previsió inicial situava l’obertura de l'establiment el 2027, però Arraut admet que ara veu complicat aquest calendari i situa l’horitzó entre el 2027 i el 2028. Tant aquest establiment com el d’Alacant funcionaran sota la marca La Ballena Alegre. El grup ho vincula al fet que tots dos es construiran des de zero i això li permetrà controlar-ne el model i el nivell de qualitat des de l’inici. La idea, apunta Arraut, és acostar-los als estàndards de l’establiment original de Sant Pere Pescador.
La marca BAM Resorts
La creació de BAM Resorts respon també a la transformació del sector del càmping. Arraut explica que l’entrada de fons d’inversió fa difícil competir només comprant establiments. "L’objectiu i l’escalabilitat de BAM Resorts passa principalment per gestionar càmpings de tercers", afirma el codirector general de l’operadora.
El grup veu oportunitats en un mercat més concentrat i amb propietaris que busquen gestors especialitzats. Arraut sosté que alguns inversors han recorregut a operadors hotelers per gestionar càmpings, però defensa que aquest negoci té particularitats pròpies. També apunta a càmpings familiars amb dificultats de relleu generacional o propietaris que no volen vendre l’actiu, però sí professionalitzar-ne la gestió.
BAM Resorts presenta actualment una cartera amb La Ballena Alegre Costa Brava, Cala Pola i Pont d’Ardaix. A aquesta estructura s’hi afegiran les dues pròximes obertures previstes a Elx i a Mont-roig del Camp. La companyia també compta amb actius turístics a Menorca, com un camp de golf i restaurants vinculats a l’empresa familiar. Arraut explica que mantenen converses per gestionar altres càmpings, però precisa que encara no hi ha cap nou contracte tancat.
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Via: Diari de Girona
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