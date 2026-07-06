Estiu
Carlos Llull, expert en aires condicionats: "La despesa no depèn únicament del temps que l’aparell està encès"
De fet, el tècnic especialitzat en climatització explica que altres aspectes tenen un paper molt més important a l’hora de determinar la despesa energètica
Xavi Espinosa
L’arribada de l’estiu ha vingut acompanyada de les altes temperatures. Són moltes les llars que disposen de ventiladors o aires condicionats per combatre la calor. Però moltes famílies tenen sempre el mateix dilema sobre aquest tipus d’aparells: "Consumeixen molt?".
El tècnic especialitzat en climatització Carlos Llull explica que el consum elèctric no depèn únicament del temps que l’aparell roman encès. Segons comenta en les seves publicacions i vídeos divulgatius, aspectes com l’eficiència de l’equip, l’aïllament de l’habitatge i la temperatura exterior tenen un paper molt més important a l’hora de determinar la despesa energètica.
La despesa prové de l'"encendre-apagar"
D’acord amb l’especialista, "un aire condicionat modern amb tecnologia eficient pot consumir aproximadament un euro d’electricitat durant vuit hores de funcionament nocturn", afirma. No obstant això, aquesta xifra és només una referència, ja que el cost final varia segons la potència de l’aparell, el preu de la tarifa elèctrica i les condicions de cada llar.
Un dels errors més habituals és pensar que l’aire condicionat treballa sempre amb la mateixa intensitat. Els equips equipats amb tecnologia inverter modifiquen automàticament el seu rendiment quan arriben a la temperatura programada, reduint la potència del compressor per conservar un ambient agradable sense consumir la mateixa quantitat d’energia durant tota la nit.
Com a exemple, Llull assenyala que si una habitació comença la nit a uns 29 graus i s’ajusta el termòstat a 24ºC, l’aparell fa un esforç més gran només al principi. Després, un cop assolida la temperatura desitjada, el sistema disminueix la seva activitat per mantenir el confort amb un consum molt més reduït.
Per contra, si l’equip s’apaga completament, les parets, el sostre i els mobles continuen absorbint la calor acumulada. Quan l’estança es torna a escalfar i l’aire condicionat s’encén de nou, el sistema ha de tornar a treballar a màxima potència per refredar l’habitació, fet que pot augmentar el consum energètic.
L’especialista també destaca la importància de l’aïllament de l’habitatge. Una llar ben protegida davant la calor exterior necessita menys refrigeració per mantenir una temperatura agradable. En aquesta línia, l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDAE) recomana millorar l’aïllament de finestres, persianes i tancaments, a més de mantenir el termòstat entre 25 i 26 graus per evitar un increment innecessari del consum elèctric.
Via: Sport
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