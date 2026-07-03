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Autopistes

Paneque diu que el Govern estudia una proposta de pagament per autopistes vinculat a l’ús, el tonatge i les emissions

La consellera recorda que és necessari un acord estatal i que la mesura s'ha de tramitar al Congrés dels Diputats

L'autopista AP-7, en una imatge d'arxiu.

L'autopista AP-7, en una imatge d'arxiu. / Marc Martí Font

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ACN

Girona

El Govern estudia recuperar el pagament en autopistes amb criteris vinculats a l’ús, el tonatge i les emissions. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que treballen en una proposta per tal d’establir un sistema de pagament en vies d’alta capacitat, amb l’objectiu de “disminuir” i “ordenar” el trànsit. També ha recordat que per tirar-ho endavant cal un acord amb el Ministeri de Transports, alhora que la mesura s’ha de tramitar al Congrés dels Diputats. La titular de Territori ha admès que l’ús de les carreteres des que es va eliminar la tarificació és “molt intens” i l’accidentalitat “molt elevada”. Segons Paneque, el pagament amb un sistema com l’anomenada “vinyeta” permetria un “bon manteniment” de les carreteres.

La consellera ha assegurat que aquest sistema de pagament s’hauria d’implementar a tot l’Estat.

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Paneque també ha indicat que Territori treballa per ampliar carrils “allà on és necessari” i ha assenyalat el Vallès, el Penedès, les Terres de l’Ebre i “millorar” els accessos a l’AP-7.

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