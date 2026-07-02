Habitatge
El primer bloc d’habitatge cooperatiu gironí és a l’Empordà: 34 pisos contra la pressió turística
Sostre Cívic explica que una cinquantena de persones ja tenen les claus de casa seva a l'edifici Terra de Mar, situat a Palamós
La cooperativa Sostre Cívic ha inaugurat aquest dijous l’edifici Terra de Mar, el primer habitatge cooperatiu de nova construcció de les comarques gironines que ha aixecat en col·laboració amb l’Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, i el suport de diverses administracions. La promoció de 34 habitatges amb protecció oficial en règim cooperatiu de cessió d’ús està situada a l’avinguda Catalunya, a l’entrada del municipi, i la cooperativa ja ha entregat claus a les prop de 50 persones que ja hi poden entrar a viure. Sostre Cívic assenyala que aquest edifici contribueix a combatre la pressió turística i és un exemple de col·laboració publicocooperativa per ampliar el parc d’habitatge assequible, estable i fora del mercat a Catalunya.
L’edifici s’ha construït sobre un solar públic cedit per l’Ajuntament mitjançant un dret de superfície de 75 anys, que manté la titularitat pública del sòl. La cooperativa és propietària de l’edifici, i les sòcies hi accedeixen amb un dret d’ús indefinit, sense compra ni revenda especulativa.
"Terra de Mar és avui una demostració que el model cooperatiu d’habitatge és perfectament replicable en tots els contextos de la mà de la col·laboració pública, de l’impuls cooperatiu i la gestió comunitària", ha afirmat la membre del Consell Rector de Sostre Cívic Eva Ortigosa, que afegeix que l’aliança entre administració pública, cooperativisme i comunitat ha permès generar "habitatge protegit, assequible, estable i fora del mercat, amb un retorn social permanent".
Segons informa Sostre Cívic en un comunicat, el protagonisme durant l’acte inaugural l’ha tingut la comunitat que aquest dijous comença a viure-hi a l’edifici. En representació dels veïns, Marc Aviñó i Judit Torrents han reivindicat Terra de Mar com "un projecte construït des de la unió d’esforços, la participació democràtica i la voluntat de crear una comunitat arrelada a Palamós", amb l’objectiu de "crear un espai acollidor, ecològic, sostenible i eficient". També han posat en valor el compromís ambiental del projecte, amb especial atenció a la gestió de l’aigua, els residus i l’autoconsum d’energia renovable.
L’edifici, dissenyat per UMMA arquitectes, té 34 habitatges de protecció oficial d’entre 39 i 60 metres quadrats, en planta baixa i cinc plantes, amb places d’aparcament i 155 metres quadrats d’espais comuns (bugaderia, cuina comunitària i sala polivalent). Incorpora criteris avançats de sostenibilitat i eficiència energètica, com façana industrialitzada amb entramat de fusta, ventilació creuada, proteccions solars mòbils, aerotèrmia centralitzada, instal·lació fotovoltaica en coberta i monitoratge energètic.
El projecte inclou, a més, un conveni amb la Fundació TRESC, que reserva un habitatge per a una persona amb discapacitat intel·lectual, amb els suports necessaris per a la vida independent, al costat d’una entitat que treballa per la inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat i amb trastorn de salut mental de les comarques gironines.
Resposta a la pressió residencial
Sostre Cívic assenyala que Terra de Mar s’emmarca en un context de forta pressió residencial i turística a Palamós i al conjunt de la Costa Brava. Davant d’aquesta realitat, la cooperativa subratlla que ofereix una alternativa estable a la compra i al lloguer convencional, no basada en la propietat, però on les veïnes poden viure de manera indefinida. Les quotes mensuals es calculen a preu de cost i no estan subjectes a la lògica del mercat immobiliari.
La viabilitat econòmica de Terra de Mar ha estat possible gràcies a una combinació de finançament públic, crèdits públics i aportacions de les sòcies. El pressupost global, d’uns 6,1 milions d’euros, prové principalment del finançament de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), sent l’únic projecte en cessió d’ús que ha finançat aquesta entitat. També ha rebut subvencions a la promoció d’habitatge protegit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, fons NextGeneration i ajuts Habitatcoop del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, per reduir el capital social que aporten les sòcies de l’habitatge cooperatiu.
Amb Terra de Mar, Sostre Cívic reforça la implantació a les comarques gironines i continua apostant pel model cooperatiu com una eina útil per generar habitatge protegit.
Al comunicat, exposen que a Catalunya hi ha en marxa 1.200 habitatges en cessió d’ús, dels quals Sostre Cívic n’impulsa més del 50%. A comarques gironines, en canvi, representen prop de 140 habitatges en set edificis ubicats entre el Baix Empordà i la Garrotxa. El pròxim a estrenar-se serà l’edifici de Walden XXI, l’habitatge cooperatiu específic per a gent gran al centre de Sant Feliu de Guíxols. La cooperativa espera estrenar-lo a finals d’aquest any.
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