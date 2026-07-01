Aranzels
Entra en vigor la taxa Shein, Temu i AliExpress: ¿Com s’aplicarà? ¿Com afectarà? ¿He de pagar els tres euros?
Brussel·les imposa un aranzel als productes de baix cost que arriben de fora de la UE per frenar l’allau d’importacions procedents sobretot de la Xina
Beatriz Ríos
Aquest 1 de juliol entra en vigor la taxa de tres euros que la
imposarà a partir d’ara als productes amb un valor inferior a 150 euros importats des de fora del territori comunitari, per mirar de fer front a l’allau d’importacions de baix cost procedents principalment de la
Les xifres parlen per si mateixes. El 2024, van arribar a la UE més de 4.600 milions de petits paquets i l’any passat, en van ser 5.800 milions. Això suposa un augment de més del 25% respecte a l’any anterior. La majoria són importacions des de tercers països, directament al consumidor, sense pagar aranzels.
Shein, Temu, AliExpress… són alguns dels gegants del comerç ‘online’ que estan saturant el mercat europeu. Tot i que la taxa no discrimina en funció de l’origen del paquet, el 91% de tots els enviaments de comerç electrònic amb un valor inferior a 150 euros el 2024 procedien de laXina.
¿Per què es crea la taxa?
Fins ara, els paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats directament al consumidor des de fora de la UE estaven exempts d’aranzels. Aquesta exempció es va introduir originalment als anys 80 per evitar «càrregues administratives desproporcionades» per a les autoritats duaneres, les empreses i els particulars.
No obstant, la digitalització d’aquests procediments elimina aquesta càrrega. Alhora, l’ explosió del comerç digital ha disparat el nombre de paquets de baix cost que són importats a la UE. Brussel·les adverteix dels riscos de seguretat, ja que molts productes no compleixen els estàndards comunitaris i no paguen aranzels.
De fet, les inspeccions aleatòries realitzades per les autoritats dels vint-i-set països del bloc van demostrar que més del 60% dels productes analitzats no complien els estàndards europeus. L’Executiu denuncia que això deriva en competència deslleial amb què els minoristes tradicionals no poden competir.
La Comissió al·lega que aquest aranzel de 3 euros «iguala les condicions». Segons l’Executiu, garanteix que «totes les empreses que introdueixen productes al mercat de la UE», a l’engròs o de manera directa al consumidor, estan subjectes a drets de duana i compleixen la normativa.
¿Com funciona l’aranzel?
A partir d’ara, les autoritats duaneres nacionals hauran de cobrar un aranzel de 3 euros per tipus de producte inferior a 150 euros. Això significa que si comprem per internet, per exemple, quatre faldilles, la taxa serà de 3 euros. Però si comprem un rellotge, dues ulleres de sol i quatre faldilles, l’aranzel pujaria fins a 9 euros.
A més, a partir de la tardor hi haurà una taxa encara per determinar que s’aplicarà als paquets. L’objectiu és ajudar a cobrir els costos extra a què s’enfronten les autoritats duaneres a l’hora de fer front a l’augment de les importacions.
¿Qui paga?
En principi, hauria de ser el venedor o el servei postal el que es faci càrrec del cost de l’aranzel i, només excepcionalment, el consumidor. No obstant, l’Organització Europea dels Consumidors (BEUC per les sigles en anglès) tem que alguns operadors se saltin la norma.
«Això significaria que els compradors rebrien una factura sorpresa al rebre el seu paquet, a més del que ja van pagar», va assegurar Agustín Reyna, director general de BEUC, en un comunicat. Reyna va advertir que aquesta pràctica seria contrària a la llei de protecció del consumidor, que exigeix que les persones coneguin el preu total abans de comprar, no en el moment de l’entrega.
¿És aquesta decisió definitiva?
Sí, i no. El novembre de l’any passat, els governs de la UE van acordar abolir la norma que permetia l ’entrada de mercaderies amb un valor inferior a 150 euros des de tercers països sense haver de pagar aranzels. Aquesta norma feia que molts paquets fossin infravalorats, fins a un 65 % segons les estimacions del Consell de la UE, per no pagar taxes.
Però aquesta reforma no entra en vigor fins al 2028. Atès que per als governs europeus l’explosió del comerç ‘online’ de baix cost és un problema «urgent», els Vint-i-set van pactar una mesura de transició. Aquesta mesura de transició és aquesta taxa de 3 euros que s’aplicarà de manera temporal, fins al juliol del 2028.
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