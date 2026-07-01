Hisenda
És oficial: Hisenda exigirà l’IRPF de la paga extra de les pensions, excepte en alguns casos
Hisenda confirma que la paga extra d’estiu de les pensions tributarà a l’IRPF com la resta de la prestació, tot i que algunes en queden exemptes
Álex Pareja
La paga extra d’estiu de les pensions també tributarà a l’IRPF, perquè Hisenda la considera part dels rendiments del treball, igual que la pensió mensual. Això sí, no tots els pensionistes es veuen afectats de la mateixa manera: hi ha alguns supòsits concrets que queden exempts de l’impost.
Per què tributa la paga extra
L’Agència Tributària entén que les pensions són rendes del treball, de manera que la paga extraordinària no té un tractament fiscal diferent del de la resta de la prestació. Per aquest motiu, quan es cobra la paga extra, l’import ja arriba net al compte bancari després d’aplicar la retenció que correspongui.
No es paga un impost a part només pel fet de ser una paga extraordinària; el que passa és que s’integra en el còmput anual d’ingressos del pensionista. Per tant, això es veurà reflectit en les pròximes pagues extraordinàries, tot i que hi ha algunes excepcions.
Quins pensionistes en queden exempts
Hi ha diverses excepcions recollides per la llei que permeten no tributar per la pensió. Entre aquestes hi ha les pensions per incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa, les pensions derivades d’actes de terrorisme, les pensions d’orfandat i determinades prestacions familiars o de classes passives en supòsits concrets.
En aquests casos, la paga extra tampoc no se sotmet a l’IRPF. Encara que la pensió tributi, no tots els jubilats estan obligats a presentar la declaració de la renda. En general, si només es té un pagador i els rendiments no superen els 22.000 euros anuals, no hi ha obligació de declarar.
Si hi ha dos o més pagadors, i el segon i els següents superen els 1.500 euros a l’any, el llindar baixa fins als 15.876 euros. A la pràctica, la mesura significa que molts jubilats veuran aplicada la retenció corresponent també sobre la paga extra.
Per a qui ja està dins dels llindars de declaració, la paga extraordinària suma més ingressos a l’any i pot influir en el resultat final de la renda. Per als que n’estan exempts, no hi haurà retenció en els casos concrets ja esmentats.
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