El nou espai de Txots a Figueres, un punt de trobada per a grans celebracions i àpats en grup
L’establiment obre un nou espai per poder donar un servei personalitzat i proper a grans grups de comensals
La restauració de l'Alt Empordà viu un moment de constant evolució gràcies a propostes que busquen enfortir els vincles socials al voltant d'una bona taula. En una època on reconnectar amb els nostres es fa més necessari que mai, disposar de llocs amplis i acollidors esdevé una prioritat absoluta per als comensals de la comarca. Amb l'objectiu de respondre a aquesta creixent demanda, el conegut restaurant de Figueres, Txots, ha fet un pas endavant inaugurant un nou espai exclusiu dins el seu emblemàtic local. Aquesta iniciativa no només amplia el ventall de possibilitats per al sector de la restauració a la capital empordanesa, sinó que es planteja com la solució definitiva per a aquells que necessiten coordinar trobades nombroses sense renunciar a la comoditat de la proximitat i al caràcter autèntic de la nostra terra.
Un nou concepte de restauració i restaurant a Figueres per a colles i famílies
Quan pensem a organitzar un dinar o un sopar que aplegui molta gent, un dels principals maldecaps és trobar un establiment que combini una cuina de qualitat amb la infraestructura idònia per encabir tothom sense aglomeracions. El disseny d'aquest nou racó a la sidreria Txots de Figueres respon precisament a aquest repte logístic que sovint pateixen els grups nombrosos a l'hora de buscar taula. S’ha concebut com una zona pensada específicament per a l'audiència de totes les edats, convertint-se en el lloc ideal per a celebracions familiars, aniversaris, dinars d'empresa o sopars informals on el brogit i la conversa formen part de la festa.
La intenció de l'equip de cuina i de sala és que els clients puguin gaudir d’una intimitat especial, trencant amb la rigidesa dels menjadors convencionals. Aquest racó neix per transformar la rutina de sortir a sopar en una experiència única on es manté l'essència dinàmica, alegre i desfermada que tant caracteritza la trajectòria de la marca. És una aposta ferma per reforçar la identitat d'un restaurant a Figueres que sap perfectament què busquen els comensals quan s'asseuen junts al voltant d'una taula ben parada.
La gran novetat d'aquesta instal·lació és que està especialment pensada per a festes privades, oferint la possibilitat de tancar la sala per a ús exclusiu quan es tracta d'acollir grups grans. A més, compta amb barra i bany propi, perquè els convidats no hagin de sortir de l’espai per res. Amés, perquè l'organitzador no hagi de patir per res, des del restaurant s'encarreguem absolutament de tot el ventall de serveis que requereix un gran esdeveniment: des de la gastronomia amb menús tancats i fets totalment a mida segons els gustos i necessitats dels clients, fins a la contractació de DJ, música i la decoració personalitzada de l'espai.
Més enllà de les dimensions físiques del local, la veritable proposta de valor d'aquesta obertura rau en el component humà i en l'ambientació que s'hi respira des del primer moment que es creua la porta. El secret de l'èxit de Txots es basa, des dels seus inicis, en el bon rotllo i en una atenció al client propera, ràpida i eficient que fa que tothom se senti com a casa. Aquest nou espai exclusiu manté intacta aquesta filosofia, facilitant un entorn relaxat on la interacció, les rialles i la sobretaula llarga es converteixen en els veritables protagonistes de la vetllada. sense cap mena d'interrupció externa.
Com gestionar la reserva de manera ràpida i senzilla
Per a tots aquells que ja estan planificant la seva trobada a la zona de l'Alt Empordà, la gestió de l'esdeveniment s'ha simplificat al màxim per evitar complicacions. L'organització de grans grups de gent sol ser feixuga, però l'establiment ha optimitzat els seus canals de comunicació per oferir una resposta immediata i eficaç. Mitjançant una ràpida i senzilla visita a la web del Txots, els usuaris poden consultar l'oferta gastronòmica actualitzada, veure les característiques de l'espai i tramitar fàcilment la seva reserva per gaudir en grup, assegurant-se així el seu lloc en aquesta nova i demandada instal·lació de la ciutat.
Canals de contacte per planificar esdeveniments de tota mena
D'una forma totalment integrada amb les noves tecnologies, el restaurant Txots manté oberts diversos canals directes per acabar d'enllestir els detalls de qualsevol menú de grup o atendre necessitats dietètiques particulars. Es pot contactar directament a través del correu electrònic oficial o trucant per telèfon, on rebràs un assessorament a mida. A més, per a aquells que busquen inspiració o volen tafanejar l'ambient abans d'anar-hi, el restaurant manté una comunitat molt activa a les seves xarxes socials, especialment a Instagram, TikTok i Facebook, plataformes on comparteixen diàriament imatges dels plats, l'ambient de les sales i el pols vibrant de la sidreria.
Amb aquesta decidida obertura, Txots no només consolida la seva posició de lideratge dins la restauració de Figueres, sinó que reitera el seu compromís amb el teixit social local, oferint un espai on la gastronomia i la felicitat de retrobar-se van sempre de la mà. Ja no hi ha excuses per no organitzar aquella trobada pendent, el nou punt de referència per als grans moments en grup ja té les portes obertes al cor de la ciutat.
Dades de contacte:
Truca al 608 990 315 o pots fer la reserva a través de WhatsApp.
Contracte l’espai i demana els detalls que necessitis en el següent e-mail: guest@sidreriatxots.com
També pots apropar-te al local per comentar qualsevol reserva.
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