Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Aparcament CadaquésBarretina Rural FestAccés cap de CreusCicles sanitaris Deulofeu
instagramlinkedin

Economia

Jubilar-se als 60 anys sense retallades a la pensió: el canvi que podria arribar el 2026 o el 2027

La proposta del Govern busca beneficiar mig milió de treballadors

Es tracta d’una mesura que afectaria al voltant de mig milió de persones i que suposaria un canvi important.

Es tracta d’una mesura que afectaria al voltant de mig milió de persones i que suposaria un canvi important. / Magnific

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Andrea Riera

La jubilació anticipada a partir dels 60 anys sense retallades en la pensió podria fer-se realitat per a alguns treballadors a Espanya. Es tracta d’una mesura que afectaria al voltant de mig milió de persones i que suposaria un canvi important.

La idea és reconèixer que no totes les feines es desenvolupen en les mateixes condicions ni generen el mateix impacte amb el pas dels anys. Per això, es planteja que alguns col·lectius puguin retirar-se abans de l’edat ordinària de jubilació sense patir penalitzacions en la pensió, una situació que ara mateix no és l’habitual en la jubilació anticipada.

No es tractaria d’una mesura automàtica ni igual per a tots els treballadors, sinó que dependria de cada situació concreta, tenint en compte els anys treballats en l’activitat i altres criteris que permetin determinar l’accés a aquesta modalitat sense retallades.

L’edat ordinària de jubilació se situa en 66 anys i 10 mesos

La reforma encara no ha estat aprovada i, perquè es pugui aplicar, cal l’elaboració i aprovació d’un reial decret que en desenvolupi tots els detalls i estableixi les condicions concretes. Sense aquest pas, la mesura no pot entrar en vigor.

El procés s’està treballant des del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, dirigit per Elma Saiz, que ja ha impulsat informes previs en què s’analitzen la sinistralitat i el desgast associat a aquest tipus de professions.

La ministra d’Inclusió i portaveu del Govern, Elma Saiz, ahir. | ZIPI / EFE

El procés s’està treballant des del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, dirigit per Elma Saiz. / ZIPI / EFE

A més, al programa Poniendo las Calles de la Cadena COPE, l’expert en motor Alfonso García, conegut com a Motorman, va explicar que el calendari previst continua avançant, i va apuntar que "la tramitació podria estar llesta entre finals del 2026 i principis del 2027".

També va subratllar la situació actual del sector del transport, on més de la meitat dels conductors de camió i autobús ja superen els 50 anys. Això reflecteix l’envelliment de la plantilla i la necessitat d’adaptar les condicions de jubilació a aquest escenari.

Notícies relacionades

A partir d’aquí, encara quedarien alguns passos tècnics abans de l’aprovació definitiva, com nous informes i l’avaluació d’una comissió encarregada de valorar-ne l’aplicació final. Si es compleix el calendari previst, entre finals del 2026 i principis del 2027 es podria aprovar la mesura, cosa que permetria a aquests treballadors jubilar-se als 60 anys sense retallades, sempre que compleixin els requisits establerts.

Via: Sport

TEMES

Afegeix-nos a Google
Tracking Pixel Contents