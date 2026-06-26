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Pensions

La Seguretat Social rebutja concedir una pensió de 924,76 euros a una administrativa malgrat acreditar depressió i un 48% de discapacitat

El cas torna a posar el focus en els requisits exigits per accedir a una incapacitat permanent i en com es valoren les limitacions derivades dels trastorns de salut mental

Una oficina de la Seguretat Social.

Una oficina de la Seguretat Social. / Europa Press

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Ramón Gutiérrez

La treballadora administrativa, veïna de Conca i de 42 anys, arrossegava des de feia anys diversos problemes de salut que afectaven tant el seu estat físic com psicològic.

Entre aquests problemes hi havia un dolor lumbar persistent derivat d’una intervenció quirúrgica per una hèrnia discal feta el 2022, una situació que li va continuar provocant molèsties fins i tot després de l’operació.

La Seguretat Social rebutja concedir una pensió de 924,76 euros

A aquest quadre s’hi afegien altres trastorns de caràcter mental que havien motivat nombroses baixes mèdiques i tractaments especialitzats.

De fet, la treballadora va romandre en situació d’incapacitat temporal durant 545 dies, fins que la Seguretat Social va determinar que no hi havia motius suficients per prolongar aquesta situació ni per reconèixer-li una incapacitat permanent.

Seu de la Seguretat Social.

Seu de la Seguretat Social. / Europa Press

El tribunal considera que les limitacions de la treballadora no li impedeixen exercir la seva feina com a administrativa. La sentència subratlla que es tracta d’una ocupació de caràcter sedentari, que no exigeix esforços físics rellevants i que permet adaptar la postura durant la jornada laboral.

A més, destaca que pot desplaçar-se per si mateixa i romandre dreta, circumstàncies que, a parer dels magistrats, són compatibles amb el desenvolupament de les seves funcions habituals.

Pel que fa al seu estat de salut mental, la sentència conclou que la depressió que pateix no li impedeix desenvolupar feines amb una exigència psicològica limitada o amb un baix nivell de responsabilitat.

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A més, el tribunal dona més validesa a les valoracions realitzades pels especialistes de l’INSS que a l’informe presentat per la treballadora a través d’un pèrit privat, en considerar que no hi ha evidències que els seus mals arribin a un grau de gravetat suficient per resultar altament incapacitants o requerir tractaments especialment invasius.

Via: Sport

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