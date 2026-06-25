Jornada "L’Empordà i el Corredor Mediterrani"
"A l’Empordà el corredor no són només vies, són noves oportunitats"
El dissabte 11 de juliol, EMPORDÀ organitza una jornada a Figueres sobre el corredor mediterrani ferroviari amb la presència de la consellera de Territori Sílvia Paneque i representants dels sectors empresarils i polítics altempordanesos
El geògraf valencià Josep Vicent Boira sol dir que el corredor mediterrani no s’explicarà pel que és, una línia ferroviària entre Algesires i Europa, sinó per "la potencialitat oberta del que es podrà fer en el futur" gràcies a aquesta infraestructura. I d’això, de les possibilitats que el corredor mediterrani obre per a l’Empordà dels anys que venen, és del que es parlarà el pròxim dissabte 11 de juliol al Cercle Sport de Figueres. La jornada "L’Empordà i el Corredor Mediterrani" comptarà amb la participació d’experts, empresaris i polítics de la comarca per deixar clar que, des del territori, tant el sector públic com el privat estan interessats a tenir veu en tot el que implicarà la posada en marxa d’aquesta infraestructura. Organitzada per EMPORDÀ i Prensa Ibérica, la cita de Figueres tindrà la presència de la consellera de Territori i portaveu del Govern de la Generalitat, Sílvia Paneque.
La consellera clourà una jornada que, al llarg del matí, tindrà una ponència de l’economista, exalcalde de Figueres i comissionat per a la transformació ferroviària de la capital altempordanesa, Joan Armangué. Posteriorment, hi haurà dues taules rodones: una amb empresaris i l’altra amb representants institucionals.
El programa
La jornada sobre el corredor mediterrani començarà a les 10.30 hores amb la recepció dels assistents. A les 11 hores, Marc Verdaguer, director de l’EMPORDÀ, donarà la benvinguda a la jornada. Tot seguit, a les 11.05 hores, tindrà lloc la ponència inaugural a càrrec de Joan Armangué, comissionat per a la transformació ferroviària de Figueres.
A les 11.30 hores se celebrarà la primera taula rodona, titulada "Sector empresarial de l’Empordà", amb la participació de Pere Padrosa, director general de Grup Padrosa; Petros Papaghiannakis, director general de LFP Figueres Pertús, i Pablo Antolín, director general de Railsider Mediterráneo.
La segona taula rodona, "Representants institucionals", començarà a les 12.15 hores i comptarà amb Gael Rodríguez, alcalde de Portbou; Albert Ramos, alcalde de Vilamalla, i Agustí Badosa, president del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i alcalde de Sant Pere Pescador.
La cloenda serà a les 13 hores i anirà a càrrec de Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern de la Generalitat de Catalunya. Després, a les 13.10 hores, hi haurà còctel i treball en xarxa, i la finalització de l’acte està prevista a les 14 hores.
Sector públic i sector privat
Les dues taules rodones, una amb empresaris i l’altra amb representants polítics del món municipal de l’Alt Empordà, mostren la línia de col·laboració publicoprivada que, des de l’organització de la jornada, volen posar en el centre del debat sobre el corredor ferroviari a l’Alt Empordà. "La jornada "L’Empordà i el Corredor Mediterrani" ha de significar el punt de partida d’un projecte en clau comarcal, des d’una estreta col·laboració i cooperació publicoprivada", destaca Joan Armangué, que es mostra fermament convençut de la importància que pot tenir per a la comarca la futura estació intermodal de Vilamalla. "A l’Empordà, el Corredor Mediterrani no són només unes vies ferroviàries que passen per la comarca, sinó unes infraestructures com la nova estació intermodal de Figueres, la terminal intermodal de Vilamalla i l’estació de Portbou, així com les funcions que aquestes poden generar a la comarca per fomentar la competitivitat de l’economia empordanesa", argumenta l’economista i exalcalde de Figueres.
Una línia que, des de sectors empresarials de la comarca, ja s’ha defensat públicament en les últimes setmanes. En un comunicat després de la seva darrera reunió, el Cercle EURAM ja va defensar que "l’estratègia de Vilamalla no pot quedar supeditada exclusivament a interessos aliens al territori, com els del Port de Barcelona".
La jornada del dissabte 11 de juliol, organitzada per EMPORDÀ i amb la presència de la consellera Sílvia Paneque, servirà de punt de trobada entre aquestes visions del sector empresarial de la comarca i el sector públic. En aquest cas, encapçalat pel govern de la Generalitat de Catalunya a través de la seva portaveu i consellera de Territori.
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