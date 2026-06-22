Economia
L’opinió de Gonzalo Bernardos sobre el turisme a Espanya: "Passa per un moment fantàstic"
El professor de la Universitat de Barcelona va compartir el seu punt de vista sobre aquesta qüestió al seu compte d’X
Ricardo Castelló
Gonzalo Bernardos és un dels economistes més populars d’Espanya pels consells que ofereix sobre la situació econòmica del país. No obstant això, en moltes ocasions les seves declaracions són al punt de mira, ja que solen ser polèmiques, especialment quan comparteix les seves opinions al seu compte personal d’X o als platós de televisió.
Una de les seves últimes reflexions a la xarxa social d’Elon Musk va ser sobre el turisme a Espanya, on va voler deixar clar que "passa per un moment fantàstic". En primer lloc, l’economista va assenyalar que "ha deixat de ser una activitat suplementària i ha passat a ser essencial per a nombroses famílies".
Un altre dels motius que va destacar és que hi ha hagut un augment del desviament de turistes des de Turquia, Xipre, els Emirats Àrabs o Qatar cap al nostre país.
Dos grans reptes
Tot i això, el professor de la Universitat de Barcelona va remarcar que el turisme a Espanya té dos grans reptes.
El primer és elevar els ingressos que deixen diàriament els turistes estrangers i el segon és aconseguir que aquests turistes visitin l’Espanya interior, ja que la majoria es dirigeixen als municipis de costa i a les grans capitals, segons va apuntar Bernardos a X.
L’economista té clar què passarà en els pròxims anys: "L’augment dels ingressos dels hotels vindrà generat en més mesura per un increment del preu de les seves habitacions que no pas per un augment de l’ocupació".
No va dubtar a dir que, per "aconseguir el primer objectiu, cal invertir, millorar les habitacions i els espais comuns". A més, va destacar que "la inversió en la renovació dels hotels i en el seu reposicionament és més factible si la propietat disposa de finançament extern".
Finalment, el professor de la Universitat de Barcelona es va fer ressò d’una de les notícies més importants de la setmana: "CaixaBank i Cehat mobilitzen 2.800 milions per finançar allotjaments turístics a Espanya".
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