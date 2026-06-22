Economia
El Baix Empordà i la Cerdanya, les comarques gironines on més creixen els pensionistes
El Ripollès continua tenint el percentatge més alt de pensionistes de tot Catalunya: representen el 27,5% de la població
Víctor Perramon
El nombre de pensionistes continua creixent a les comarques gironines i el Baix Empordà i la Cerdanya són les que tenen un increment més destacat el 2025. El Baix Empordà suma 563 pensionistes més en un any i arriba als 25.551, mentre que la Cerdanya en guanya 79 i se situa en 3.016. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), això significa un augment del 2,3% en el cas del Baix Empordà i del 2,7% a la Cerdanya. En el conjunt de Catalunya, només Osona supera aquest percentatge amb un 2,8%.
Per altra banda, el Ripollès continua tenint el percentatge més alt de pensionistes de tot Catalunya: representen el 27,5% de la població, molt per sobre del 17,8% de les comarques gironines i del 19,4% del conjunt de Catalunya. En aquesta comarca, un de cada quatre habitants és pensionista. A l'altra banda de la balança, les comarques amb una proporció més baixa són la Cerdanya (15,0% tot i l'increment), l'Aran (15,5%) i l’Alt Empordà (16,1%). Si ens fixem en els municipis, els que presenten els percentatges més baixos de pensionistes són Salt (13,5%), Salou i Vila-seca (13,8% en tots dos casos) i Lloret de Mar (14,0%).
Segons l'Idescat, l’àmbit de les comarques gironines ha passat de 142.343 pensionistes el 2024 a 145.035 el 2025, és a dir, un augment de 2.692 persones, mentre que la província de Girona arriba als 147.342 pensionistes. En el conjunt de Catalunya, el creixement ha estat de 14.817. En total, resideixen a Catalunya 1.574.057 perceptors de pensions contributives de la Seguretat Social, un 1% més que l’any anterior. Tot i aquest augment, el seu pes sobre el conjunt de la població baixa lleugerament i se situa en el 19,4% de la població.
Les diferències per municipi, import i gènere
En el cas de l'import brut mitjà percebut pels pensionistes hi ha grans diferències segons el municipi de residència. Mentre al Gironès la mitjana són 1.608 euros, en municipis com Roses i Lloret de Mar la mitjana és de 1.248 euros i 1.278 euros respectivament, essent dos dels municipis on aquest import mensual és més baix de tot Catalunya.
A Catalunya, el 32,9% dels pensionistes que perceben pensions contributives cobren un import brut mensual inferior a 1.000 euros. Un 40% se situa entre 1.000 i 2.000 euros, mentre que el 27,1% percep més de 2.000 euros mensuals. És a dir, un de cada quatre pensionistes percep més de 2.000 euros al mes.
Per últim, la bretxa de gènere s'eixampla i arriba als 406 euros mensuals. Els homes perceben de mitjana 1.787 euros mensuals mentre que les dones en perceben 1.381, cosa que representa una diferència de 406 euros mensuals. Aquesta bretxa ha augmentat respecte l’any 2020, quan la diferència era de 369 euros mensuals.
Subscriu-te per seguir llegint
- El Rec del Molí, l'artèria artificial que va donar prosperitat a l'Empordà durant segles
- José María Sánchez, peixater: 'Les sardines estan més bones com més calor fa
- Veïns del Delta Muga d'Empuriabrava denuncien un augment de les ocupacions i l'abandonament de la zona per part de l'Ajuntament
- Bones notícies per als jubilats: un ajut permet augmentar la pensió en més de 700 euros al mes
- La mare investigada per maltractar el seu nadó a Barcelona demana tornar a declarar: 'La primera vegada estava en estat de xoc
- La mare del nadó maltractat de la Vall d’Hebrón va confessar a les seves amigues que es plantejava fer fora el marit de casa perquè no cuidava bé el nen
- Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el jove desaparegut a Roses ha perdut l'armilla i s'hauria enfonsat
- Els usuaris de l'R11 de Rodalies no volem pagar més per un servei indigne