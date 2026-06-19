Calygas bat rècords d’assistència en la seva Fira Convenció de Primavera 2026
Aquesta XXIII edició ha reunit 632 professionals al Castell de Peralada i l’empresa ja prepara la de tardor
Calygas ha tancat la millor Fira Convenció feta fins ara, la XXIII edició Primavera 2026, celebrada al Castell de Peralada. L’empresa familiar gironina, especialitzada en el subministrament de material de fontaneria, climatització, calefacció, electricitat i bany, va reunir 632 instal·ladors professionals que es van desplaçar des de totes les seves delegacions durant les jornades dels dies 20 i 21 de maig.
L’edició d’enguany ha assolit un rècord històric d’assistència, consolidant la Fira Convenció de Calygas com una de les trobades professionals amb més afluència de la demarcació de Girona. La trajectòria de la fira va ser reconeguda en la darrera edició de 2025 amb el guardó atorgat per Roca Sanitari, que va premiar l’esdeveniment com a millor fira professional en reconeixement a l’Excel·lència en la Distribució.
Els assistents han pogut conèixer les darreres novetats del mercat a través de demostracions i contacte directe amb el producte, en un espai que facilita el diàleg i l’intercanvi d’experiències, fet que reforça l’aposta de la companyia per generar entorns de relació i confiança basats en un tracte proper i personal com a element distintiu.
Més enllà de la fira, Calygas va celebrar els dies 5 i 12 de juny els seus tradicionals sopars de gala, dues vetllades que tenen com a objectiu reconèixer l’esforç, la implicació i el compromís de clients, proveïdors i, especialment, de l’equip humà de l’empresa. Les trobades van servir per enfortir vincles fora de l’àmbit laboral habitual i compartir una vetllada gastronòmica amb un espectacle humorístic, que va aportar un to distès i festiu a la jornada.
Després de l’èxit de l’edició de primavera, Calygas ja treballa en la seva Fira Convenció de Tardor, prevista per als dies 7 i 8 d’octubre al Castell de Peralada. La nova edició reunirà un ampli ventall de marques i proveïdors de diferents categories de producte, amb la calefacció com a protagonista principal, coincidint amb l’inici del període de temperatures més baixes de l’any. L’esdeveniment preveu presentar novetats molt destacades del sector i mantenir l’alta capacitat de convocatòria de les darreres edicions.
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