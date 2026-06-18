III Fòrum del Mediterrani
Felip VI reivindica el Mediterrani com a espai de "diàleg" davant els reptes del segle XXI
El Rei elogia el "periodisme pròxim" de Prensa Ibérica, que "escolta" i "projecta" les preocupacions ciutadanes
Pilar Santos
Felip VI ha participat aquest dijous al matí en la tercera edició del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, organitzat per Prensa Ibérica a Barcelona. El cap d’Estat ha remarcat l’esforç de buscar "una mirada conjunta i profunda" per "escoltar realitats diverses" i treballar per donar-los resposta.
En el seu discurs a l’auditori del CosmoCaixa, el Rei ha començat recordant les dues edicions anteriors, celebrades a València i Màlaga, unes ciutats que, sumades a la d’aquest any, Barcelona, ha destacat, són tres "ports mil·lenaris". "No semblen destinacions triades a l’atzar [...] Han contribuït a fer del Mediterrani aquest mar la visió del qual, com deia Joan Maragall, 'ens fa el cor més gran'", ha afirmat. Felip VI ha reivindicat la vocació d’entesa i de diàleg del Mediterrani davant els reptes del segle XXI, entre els quals ha citat la revolució tecnològica, el canvi climàtic, la gestió de l’aigua, la mobilitat, l’energia i l’accés a l’habitatge.
"Barcelona representa el moment de traslladar aquesta visió i aquesta connexió al terreny de l’acció. Compromisos amb l’estabilitat, en un context internacional que exigeix preservar els espais de diàleg, enfortir la cooperació i reforçar la confiança en les nostres institucions [...] I, sobretot, compromisos amb les persones, que han de continuar ocupant el centre de qualsevol estratègia de desenvolupament i de qualsevol decisió pública o privada", ha afegit.
Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica, ha sigut l’encarregat de donar la benvinguda al monarca, al qual ha agraït la seva participació en el debat. "Representa un estímul i al mateix temps una confirmació de la rellevància que aquest fòrum ha anat adquirint des del seu naixement", ha dit Moll abans de recordar que el grup de comunicació compta amb 10 capçaleres a l’espai mediterrani. Aquestes jornades de debat i intercanvi d’idees volen ser "útils" i "generar impacte real", ha afegit el conseller delegat. "Com a grup editorial entenem que la nostra responsabilitat va més enllà d’informar. Consisteix també a contribuir a la cohesió dels territoris, afavorir l’intercanvi de coneixement i promoure aquells debats que resulten essencials per al progrés col·lectiu", ha afirmat.
El valor del periodisme
En el seu discurs, el monarca ha elogiat la tasca periodística de Prensa Ibérica, que compta amb un total de 25 diaris i és el principal grup de comunicació d’informació regional i local a Espanya. "La trajectòria de Prensa Ibérica i de les seves capçaleres mediterrànies posa en relleu el valor d’un periodisme pròxim al territori, capaç d’escoltar, connectar i projectar les preocupacions dels ciutadans cap a una conversa comuna", ha afirmat Felip VI.
El Rei va començar la seva al·locució amb una referència marinera i la va acabar igual. "En la construcció d’un vaixell arriba sempre un moment decisiu: l’anomenada 'prova de mar'. I vosaltres, amb aquestes tres edicions del Fòrum, l’heu superat amb escreix. El vaixell navega. I navega bé. Us desitjo bons vents i mà ferma a la canya", s’ha acomiadat de l’auditori.
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