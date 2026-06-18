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En les properes setmanes

Nova convocatòria d’ajuts per adaptar habitatges per a majors de 65 anys a Catalunya: dates, quanties i requisits

Els treballs subvencionables inclouen, entre d’altres, la millora de l’accessibilitat en cuines i banys

Una dona gran mirant per la finestra.

Una dona gran mirant per la finestra. / Magnific

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Redacció

Redacció

Les persones majors de 65 anys podran sol·licitar a partir de l’1 de juliol l’ajut de la Generalitat per adaptar el seu habitatge mitjançant obres de condicionament interior. La convocatòria compta amb una dotació total d’1,16 milions d’euros. Segons la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, es tracta d’ajuts "destinats a afavorir la mobilitat i l’autonomia de les persones grans dins del seu domicili", amb l’objectiu que "puguin prolongar la seva residència a l’habitatge habitual".

Termini de sol·licituds i quantia

Els treballs subvencionables inclouen, entre d’altres, la millora de l’accessibilitat en cuines i banys i l’adequació de les instal·lacions a la normativa vigent. La quantia màxima de l’ajut és de 4.000 euros per habitatge, i el pressupost total de les obres no pot superar els 8.000 euros. Les sol·licituds es podran presentar des de l’1 de juliol fins al 30 de setembre.

Requisits

Les bases reguladores per accedir a aquesta convocatòria estableixen que hi tenen dret les persones que formin part d’una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més, i que tingui falta d’autonomia o mobilitat o un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Cal que l’habitatge que s’hagi de reformar sigui el domicili habitual i permanent de la persona beneficiària i que es trobi a les demarcacions de Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre. Com és habitual, la convocatòria no inclou la demarcació de Barcelona, ja que la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona disposen de línies d’ajuts molt similars per al mateix col·lectiu de persones.

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La persona sol·licitant ha de ser propietària, usufructuària o llogatera de l’habitatge i no pot tenir, ni ella ni cap dels altres membres de la unitat de convivència, cap altre habitatge en propietat a Catalunya. A més, cal complir els requisits econòmics establerts per la convocatòria, que exigeixen no superar dues vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), d’acord amb les taules que es publiquin en la convocatòria.

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