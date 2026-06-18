III Fòrum del Mediterrani
Múrcia considera la tecnologia eix del desenvolupament
L’alcaldessa de la ciutat veu en el talent i la digitalització pilars d’un municipi competitiu
Adrián González
El municipi de Múrcia presumeix de tenir un gran motor econòmic gràcies a la seva fortalesa agroalimentària, però vol ampliar la seva capacitat econòmica i tecnològica posant la seva innovació al servei de les persones, tot i que "sense renunciar a les seves arrels". Així va defensar ahir l’alcaldessa de Múrcia, Rebeca Pérez, el model de transformació tecnològica de la ciutat durant la seva intervenció en la taula rodona Innovació aplicada per a una economia més competitiva en el III Fòrum del Mediterrani.
El municipi vol continuar consolidant-se com un referent en innovació "sense perdre la seva identitat ni el component humà", va afirmar l’alcaldessa, que va remarcar que "la digitalització, la smart city en què s’ha convertit i totes les millores tecnològiques han d’estar sempre orientades al benestar de les persones".
Durant la seva intervenció, va destacar l’aposta de l’Ajuntament per la innovació com a eix de desenvolupament. "A Múrcia hem apostat decididament per la innovació i la tecnologia per liderar-les i posar-les al servei dels ciutadans", va assenyalar, i va afegir que "les ciutats que lideren són les que tenen idees, desenvolupen projectes i són capaces d’executar-los".
L’alcaldessa va assegurar durant la seva intervenció que les iniciatives impulsades els últims anys han permès que "Múrcia s’estigui consolidant com una ciutat referent en innovació tecnològica, situant-se dins del mapa de la sobirania tecnològica", un avenç que va qualificar com "un assoliment molt important per a la ciutat".
Centre de microxips
Pérez va situar el talent com un dels pilars del creixement del municipi. "És fonamental: si el talent creix, el municipi també creix", va assenyalar, i així mateix va recordar la importància de la col·laboració publicoprivada com a eina imprescindible per impulsar projectes estratègics com el que ha suposat el desembarcament de Quantix a Múrcia. Una iniciativa, tal com va explicar, que permetrà la creació d’un gran centre de microxips que generarà més de 300 llocs de feina altament qualificats, mobilitzarà una inversió superior als 40 milions d’euros i tindrà un retorn econòmic pròxim als 800 milions d’euros durant els pròxims cinc anys.
L’alcaldessa també va voler posar el focus en el desenvolupament d’un model de tecnologia amb rostre humà traslladat a l’àmbit turístic, en què el municipi ha sigut el millor valorat d’Espanya pel ministeri en tecnologia aplicada al destí.
- Aquest és el poble de l’Empordà que ha enamorat Natalia Sánchez i Marc Clotet: "Ens encanta perdre’ns-hi quan podem"
- Aturen un ciclista per fer servir el mòbil mentre circulava i li descobreixen 4,5 quilos de droga
- Un home de 58 anys planta cara a la Seguretat Social i aconsegueix jubilar-se amb una pensió de 2.252 euros tot i l’edat
- Milers de jubilats poden reclamar fins a 1.800 euros a la Seguretat Social pel complement de maternitat
- Bones notícies per als jubilats: un ajut permet augmentar la pensió en més de 700 euros al mes
- Multa de 200 euros per circular a la velocitat correcta però no respectar la norma del seient del darrere
- Carmen, la madrilenya que va arribar a Castelló d'Empúries per cuidar la filla malalta que ha emocionat Quim Masferrer: 'La gent és molt bona
- Una dona de 61 anys planta cara al seu exmarit i aconsegueix una pensió de 1.400 euros tot i estar 24 anys sense treballar