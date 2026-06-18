III Fòrum Mediterrani
Hereu: "L’arc mediterrani és el gran motor econòmic d’Espanya"
El ministre d’Indústria crida a desenvolupar la indústria de la defensa, històricament absent en places industrials com Catalunya o València
Gabriel Ubieto
El ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha reivindicat l’arc mediterrani, de Roses a Cadis, passant per Múrcia, València o Barcelona, com el «gran motor» econòmic d’Espanya. Als polígons disseminats pels seus territoris es genera gairebé la meitat del valor afegit brut de tota la indústria espanyola, cosa que al seu torn serà la base per a l’«emergència del gran ‘hub’ europeu de la indústria, que és Espanya», segons ha aventurat durant la seva intervenció en el III Fòrum del Mediterrani, celebrat aquesta setmana a Barcelona i organitzat per Prensa Ibérica.
Indústria d’una banda, amb les «catedrals de la nova automoció» ubicades a Sagunt que ajudaran a donar llum al cotxe elèctric, la gran base de Navantia a Cartagena o les refineries de Repsol a la petroquímica de Tarragona. Turisme, de l’altra. A les platges del Mediterrani planten la tovallola la majoria dels milions de turistes que rep Espanya cada any. A les seves ribes s’hi ubiquen concretament gairebé sis de cada 10 places hoteleres.
El ministre Hereu ha alertat, no obstant això, que Espanya no podrà consolidar i desenvolupar aquests sectors clau si no pensa i actua en clau mediterrània. «El nostre gran repte ara és lluitar per la igualtat, veiem molta gradació en els indicadors [de riquesa, activitat econòmica i benestar], cal treballar en la igualtat de l’arc mediterrani. Les diferències entre el nord i el sud continuen sent abismals», ha lamentat qui, en la seva etapa a l’Ajuntament de Barcelona, va impulsar el Fòrum Universal de les Cultures.
El tercer Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani està impulsat per Prensa Ibérica i la Fundació la Caixa, i fins dijous convertirà la capital catalana en epicentre del debat sobre el potencial de l’arc mediterrani, regió cultural i comercial. L’esdeveniment compta amb el patrocini d’empreses com Aena, CaixaBank, Cellnex, Endesa, Mango, Mercadona, Naturgy, Seat, Telefónica o Veolia.
Les jornades, que s’estenen fins aquest dijous, compten també amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana, el Govern de les Illes Balears, la Regió de Múrcia, la Junta d’Andalusia i ajuntaments com el de Barcelona, Màlaga o Palma, entre d’altres.
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