III Fòrum del Mediterrani
Francesc Torralba, catedràtic d’Ètica i Filosofia: "El classisme, el racisme i la xenofòbia són incompatibles amb l’humanisme"
L’expert ha destacat el caràcter mediterrani del concepte que reivindica la dignitat, la igualtat i la llibertat humanes a tothom sense distinció
Pau Lizana Manuel
El catedràtic d’Ètica i Filosofia de la Universitat Ramon Llull, Francesc Torralba, ha reivindicat aquest dijous el Mediterrani com una de les regions destacades en el naixement de l’humanisme. El professor ha assenyalat Atenes i Jerusalem com els dos bressols d’aquest corrent de pensament, que, segons ha explicat, té la seva idea essencial en la dignitat "inherent" de la persona, amb independència de tota circumstància que l’envolti. És per això que, per a l’expert, "el classisme, el racisme, la xenofòbia –i tants altres ‘ismes’– són incompatibles amb l’humanisme". Així ho ha relatat en la conferència que ha obert l’última jornada del III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, organitzat per Prensa Ibérica.
El filòsof ha agraït que en un simposi sobre el Mediterrani s’hagi comptat amb algú del seu gremi i ha reivindicat la necessitat que els valors d’aquest humanisme mediterrani siguin transmesos a les pròximes generacions. "Moltes vegades oblidem que va néixer aquí i que després va ser traslladat a tants altres llocs", ha assegurat Torralba. El catedràtic ha reivindicat també que, més enllà d’Atenes i Jerusalem, l’humanisme del Mare Nostrum ha passat per ciutats de tot l’arc. Així, ha reivindicat les figures dels Medici, a Florència; de Sant Agustí d’Hipona, a la ciutat nord-africana de Tagaste; de Juan Luis Vives, a València, o de María Zambrano, de Màlaga.
L’arrel de totes aquestes filosofies sempre va ser la dignitat, tot i que Torralba també ha destacat dos vèrtexs clau més del concepte: la igualtat i la llibertat. El catedràtic ha exposat que, moltes vegades, els equilibris entre aquestes idees no sempre són senzills, i que la filosofia i el pensament mundial entorn de l’humanisme han anat fent "funambulisme" entre els tres conceptes. "L’humanisme marxista del segle XX ho va centrar tot en la igualtat, i res en la llibertat", ha reflexionat. La llibertat, precisament, ha sigut una de les idees que més ha volgut remarcar i reivindicar com una cosa intrínseca del Mediterrani: "És un espai de llibertat gràcies a l’humanisme".
- Aquest és el poble de l’Empordà que ha enamorat Natalia Sánchez i Marc Clotet: "Ens encanta perdre’ns-hi quan podem"
- Aturen un ciclista per fer servir el mòbil mentre circulava i li descobreixen 4,5 quilos de droga
- Un home de 58 anys planta cara a la Seguretat Social i aconsegueix jubilar-se amb una pensió de 2.252 euros tot i l’edat
- Milers de jubilats poden reclamar fins a 1.800 euros a la Seguretat Social pel complement de maternitat
- Bones notícies per als jubilats: un ajut permet augmentar la pensió en més de 700 euros al mes
- Multa de 200 euros per circular a la velocitat correcta però no respectar la norma del seient del darrere
- Carmen, la madrilenya que va arribar a Castelló d'Empúries per cuidar la filla malalta que ha emocionat Quim Masferrer: 'La gent és molt bona
- Una dona de 61 anys planta cara al seu exmarit i aconsegueix una pensió de 1.400 euros tot i estar 24 anys sense treballar