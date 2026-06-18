Renda
Els jubilats no hauran de declarar l’IRPF si la seva pensió no supera el límit establert
Alguns pensionistes no haurien de fer els tràmits fiscals si els seus ingressos anuals es troben per sota del llindar establert
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Quan una persona ha de fer la declaració de la renda, sempre poden sorgir dubtes, tant sobre quan s’ha de presentar com sobre si és necessari fer-la. El col·lectiu que acostuma a tenir més dificultats és el dels jubilats, que, tot i que no treballen, sí que reben una pensió.
Cal tenir en compte que alguns pensionistes estarien obligats a declarar els seus ingressos. Segons la legislació, els jubilats que rebin fins a 22.000 euros anuals d’un únic pagador no estan obligats a presentar l’IRPF.
No s’ha de superar el llindar dels 22.000 euros
En aquest sentit, mentre la pensió no sigui superior a aquesta quantitat i no hi hagi altres ingressos destacables, no serà necessari declarar res. No obstant això, Hisenda permet fer la declaració de manera voluntària si surt a retornar, a causa de deduccions fiscals, tant autonòmiques com individuals.
És important mencionar que elements com les pagues extraordinàries, els endarreriments o les revaloracions podrien fer superar aquest límit dels 22.000 euros. Per això, cal estar atent als ingressos amb certa regularitat.
Els ingressos provenen de dos o més pagadors
Ara bé, quan una persona té dos o més pagadors, la situació canvia lleugerament. En primer lloc, el límit d’ingressos es veuria reduït i se situaria en els 15.876 euros anuals, sempre que el segon pagador hagi aportat més de 1.500 euros al llarg de l’any.
Els casos en què el jubilat es podria veure afectat són aquells en què rep una pensió complementària juntament amb el salari, pensions estrangeres, ingressos puntuals, indemnitzacions o altres rendes.
A més, hi ha pensionistes que, tot i tenir ingressos baixos, disposen de rendes pel lloguer d’immobles, inversions o ajudes econòmiques. En aquest últim cas, la persona estaria obligada a declarar tots els seus ingressos fiscals.
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