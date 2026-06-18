Societat
Bones notícies per a milers de pensionistes: així pots sol·licitar l’ajuda de 525 euros per pagar el lloguer
Els pensionistes que compleixen dos requisits poden demanar aquest complement
David Cruz
Sabies que milers de pensionistes a Espanya poden accedir el 2026 a una ajuda econòmica de 525 euros destinada a alleujar les despeses d’habitatge?
Es tracta d’una mesura adreçada a les persones que reben una pensió no contributiva i viuen en règim de lloguer, un dels col·lectius més afectats per l’augment del cost de la vida i l’encariment de l’habitatge.
Aquest complement està gestionat per l’IMSERSO, l’Institut de Majors i Serveis Socials, i busca oferir un suport econòmic als jubilats i pensionistes en situació de més vulnerabilitat.
Quins requisits han de complir els pensionistes que vulguin sol·licitar aquesta ajuda?
Per poder accedir a aquesta prestació és imprescindible complir diversos requisits que detallem a continuació:
- El sol·licitant ha de ser beneficiari d’una pensió no contributiva de jubilació o invalidesa. En queden excloses totes les persones que cobren una pensió contributiva.
- A més, el pensionista no pot ser propietari de cap habitatge i ha de residir en una casa de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual.
- El contracte de lloguer ha d’estar al seu nom i tenir una vigència mínima d’un any.
- La normativa també estableix que el beneficiari ha d’haver residit a l’habitatge durant, com a mínim, els 180 dies anteriors a la presentació de la sol·licitud.
- El propietari de l’habitatge no pot mantenir una relació familiar directa amb el pensionista, i queden exclosos els casos en què hi hagi parentiu fins al tercer grau o una relació anàloga de parella.
En els habitatges on convisquin diverses persones que rebin una pensió no contributiva, només una d’elles pot beneficiar-se d’aquesta ajuda, amb prioritat per al titular del contracte de lloguer.
No són moltes les persones que es beneficiaran d’aquesta ajuda de 525 euros, unes 2.500 segons estimen les administracions, però sí les suficients perquè tingui sentit des del punt de vista social.
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